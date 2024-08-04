https://1prime.ru/20240804/voenkomat-850655835.html
Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения
Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения - 04.08.2024, ПРАЙМ
Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения
За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна". | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T16:30+0300
2024-08-04T16:30+0300
2024-08-04T16:30+0300
россия
украина
акция протеста
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_fe9a2113a2c2ddc8dad0529828ea221b.jpg
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна".Ранее поступила информация, что в Ковеле прошел митинг, участники которого требовали отпустить задержанных сотрудниками военкомата украинцев. В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.Как пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на данные военкомата, конфликт между сотрудниками ведомства и местными жителями завязался после задержания трех мужчин. По мнению собеседников издания, спровоцировать это могли специальные службы из России. Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации в апреле текущего года. Закон предполагает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
https://1prime.ru/20240804/mobilizatsiya-na-ukraine-850654568.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/55/841315577_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_2ffe1977448a0f1a55b0d195cc29b623.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, акция протеста
РОССИЯ, УКРАИНА, акция протеста
Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения
"Страна.ua": Волынский военкомат обвинил Россию в организацию протеста в Ковеле
МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна".
Ранее поступила информация, что в Ковеле прошел митинг, участники которого требовали отпустить задержанных сотрудниками военкомата украинцев. В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.
Как пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на данные военкомата, конфликт между сотрудниками ведомства и местными жителями завязался после задержания трех мужчин. По мнению собеседников издания, спровоцировать это могли специальные службы из России.
Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации в апреле текущего года. Закон предполагает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
Около 800 тысяч мужчин "залегли на дно" из-за мобилизации, заявили в Раде