https://1prime.ru/20240804/voenkomat-850655835.html

Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения

Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения - 04.08.2024, ПРАЙМ

Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения

За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна". | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T16:30+0300

2024-08-04T16:30+0300

2024-08-04T16:30+0300

россия

украина

акция протеста

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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна".Ранее поступила информация, что в Ковеле прошел митинг, участники которого требовали отпустить задержанных сотрудниками военкомата украинцев. В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.Как пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на данные военкомата, конфликт между сотрудниками ведомства и местными жителями завязался после задержания трех мужчин. По мнению собеседников издания, спровоцировать это могли специальные службы из России. Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации в апреле текущего года. Закон предполагает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.

https://1prime.ru/20240804/mobilizatsiya-na-ukraine-850654568.html

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россия, украина, акция протеста