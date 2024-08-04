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Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения
Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения - 04.08.2024, ПРАЙМ
Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения
За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна". | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T16:30+0300
2024-08-04T16:30+0300
россия
украина
акция протеста
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна".Ранее поступила информация, что в Ковеле прошел митинг, участники которого требовали отпустить задержанных сотрудниками военкомата украинцев. В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.Как пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на данные военкомата, конфликт между сотрудниками ведомства и местными жителями завязался после задержания трех мужчин. По мнению собеседников издания, спровоцировать это могли специальные службы из России. Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации в апреле текущего года. Закон предполагает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
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россия, украина, акция протеста
РОССИЯ, УКРАИНА, акция протеста
16:30 04.08.2024
 
Украинский военкомат обвинил РФ в организации протестов у своего отделения

"Страна.ua": Волынский военкомат обвинил Россию в организацию протеста в Ковеле

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 4 авг - ПРАЙМ. За организацию акций протеста местных жителей у военкомата в украинском городе Ковель несут ответственность российские спецслужбы, сообщает издание "Страна".
Ранее поступила информация, что в Ковеле прошел митинг, участники которого требовали отпустить задержанных сотрудниками военкомата украинцев. В акции протеста приняли участие несколько десятков человек.
Как пишет издание в своем Telegram-канале со ссылкой на данные военкомата, конфликт между сотрудниками ведомства и местными жителями завязался после задержания трех мужчин. По мнению собеседников издания, спровоцировать это могли специальные службы из России.
Верховная рада приняла скандальный закон о мобилизации в апреле текущего года. Закон предполагает, что военнообязанные должны всегда носить с собой военный билет и предъявлять его при необходимости. Уклонисты могут быть лишены права управления автомобилем. Однако сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало возмущение среди депутатов Верховной Рады.
Военная подготовка мобилизованных из республики Коми в Мурманской области - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
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13:26
 
РОССИЯУКРАИНАакция протеста
 
 
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