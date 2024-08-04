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Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке - 04.08.2024, ПРАЙМ
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Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке
Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке - 04.08.2024, ПРАЙМ
Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке
Ленинский суд Оренбурга арестовал на два месяца экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки, сообщает суд. | 04.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-04T15:46+0300
2024-08-04T15:47+0300
мошенничество
взятка
россия
суд
министр
оренбург
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УФА, 4 авг - ПРАЙМ. Ленинский суд Оренбурга арестовал на два месяца экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки, сообщает суд. По решению Ленинского районного суда Оренбурга министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский будет заключён под стражу до 1 октября. Его обвиняют в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ.Сообщается, что Самбурский ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд отклонил эту просьбу. Постановление суда пока не вступило в законную силу. Самбурский был освобождён от должности с 1 июля. Власти региона пояснили, что увольнение чиновника связано с медленным решением задач, поставленных перед министерством.
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взятка, россия, суд, министр, оренбург
Мошенничество, взятка, РОССИЯ, суд, министр, Оренбург
15:46 04.08.2024 (обновлено: 15:47 04.08.2024)
 
Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке

Суд арестовал экс-министра экологии Оренбургской области по делу о взятке

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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УФА, 4 авг - ПРАЙМ. Ленинский суд Оренбурга арестовал на два месяца экс-министра экологии Оренбургской области Александра Самбурского, обвиняемого в получении взятки, сообщает суд.
По решению Ленинского районного суда Оренбурга министр природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Александр Самбурский будет заключён под стражу до 1 октября. Его обвиняют в получении взятки по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
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Вчера, 07:13
Сообщается, что Самбурский ходатайствовал о домашнем аресте, однако суд отклонил эту просьбу. Постановление суда пока не вступило в законную силу.
Самбурский был освобождён от должности с 1 июля. Власти региона пояснили, что увольнение чиновника связано с медленным решением задач, поставленных перед министерством.
 
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