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Счетная палата выявила ряд вопросов в сфере ЖКХ по водоснабжению

Счетная палата выявила ряд вопросов в сфере ЖКХ по водоснабжению - 04.08.2024, ПРАЙМ

Счетная палата выявила ряд вопросов в сфере ЖКХ по водоснабжению

Счетная палата РФ проанализировала сферу водоснабжения в рамках ЖКХ и выявила ряд общесистемных вопросов: прежде всего, принципы и подходы при предоставлении... | 04.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-04T11:23+0300

2024-08-04T11:23+0300

2024-08-04T11:23+0300

россия

счетная палата

жкх

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УФА, 4 авг - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проанализировала сферу водоснабжения в рамках ЖКХ и выявила ряд общесистемных вопросов: прежде всего, принципы и подходы при предоставлении регионам господдержки и средств институтов развития должны быть едиными, рассказала РИА Новости аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "Недавно мы завершили большое мероприятие по водоснабжению. В этом мероприятии мы тоже общесистемные вопросы для всего сектора ЖКХ подняли. Наиболее важный вопрос - это необходимость изменения принципов поддержки регионов при предоставлении средств федерального бюджета и институтов развития. Во-первых, данные принципы и подходы должны едиными", - сказала Трунова в кулуарах IV Саммита высших органов аудита стран БРИКС. "Во-вторых, это должны быть деньги под проекты, но с пониманием, а что в системе мы действительно улучшаем. Как этот проект влияет на улучшение общесистемных показателей? Как улучшится качество предоставления услуг?", - продолжила она. Также, по словам аудитора, должны быть установлены требования к регионам. "Например, это - индекс платы граждан должен выбираться на 100%. Сейчас субъекты приходят в федерацию за бюджетными средствами, но не выбирают индекс платы граждан, то есть у них есть возможность немножко повысить тариф, и они этого не делают. А это о чем говорит? Это говорит о том, что даже если они получат деньги, объект содержать в будущем не смогут, так как средств не будет", - пояснила она. Кроме того, качество схем систем теплоснабжения и водоснабжения должно повышаться. "Чтобы все те объекты, которые подаются на финансирование, на любой источник, обязательно были в этих схемах", - объясняет аудитор. IV Саммит высших органов аудита стран БРИКС состоялся 30-31 июля в Уфе.

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россия, счетная палата, жкх