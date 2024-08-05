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Раскрыта недельная динамика трат россиян на алкоголь

Раскрыта недельная динамика трат россиян на алкоголь - 05.08.2024, ПРАЙМ

Раскрыта недельная динамика трат россиян на алкоголь

Россияне больше всего тратили в этом году на алкоголь по четвергам, а меньше всего - по воскресеньям, однако чаще всего в магазин за спиртным покупатели... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T06:14+0300

2024-08-05T06:14+0300

2024-08-05T06:14+0300

экономика

алкоголь

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Россияне больше всего тратили в этом году на алкоголь по четвергам, а меньше всего - по воскресеньям, однако чаще всего в магазин за спиртным покупатели приходят в пятницу и субботу, рассказали РИА Новости аналитики сети винотек Simple Wine. "Самую большую сумму за первые 6 месяцев 2024 года посетители тратили по четвергам, средний чек покупателя в этот день составил 5 462 рубля. Меньше всего люди тратят на алкоголь по воскресеньям, на среднюю сумму 4 785 рублей", - подсчитали они. При этом самый высокий спрос и наибольшее количество клиентов приходится на пятницу и субботу, наименьшая активность отмечается по понедельникам и воскресеньям. "В пятницу и субботу растет спрос на магнумы (вино и игристое объемом 1,5 литра) - доля продаж в эти дни составляет 20% и 19% в штуках соответственно. 22% продаж тихих и игристых вин стандартного объема 0,75 литра относительно других дней недели приходится на пятницу, на втором месте – 17% продаж в субботу", - добавили в компании. Согласно данным, в первом полугодии текущего года категориями с наибольшим спросом по пятницам относительно других дней недели стали джин, шампанское и бренди. Повышенный сезонный спрос наблюдается также и на белое вино, затем красное и розовое. В свою очередь чаще всего покупатели приобретают более одной бутылки "за один чек" таких напитков как вода, настойки, тихие, игристые и безалкогольные вина, а по одной штуке всегда берут специфические крепкие спиртные напитки (кальвадос, арманьяк, текилу, бренди, вермут).

https://1prime.ru/20240719/alkogol-850260817.html

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алкоголь