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Пользователи Авито смогут получать заказы в постаматах "Халва Экспресс"

Пользователи Авито смогут получать заказы в постаматах "Халва Экспресс" - 05.08.2024, ПРАЙМ

Пользователи Авито смогут получать заказы в постаматах "Халва Экспресс"

Пользователи сервиса Авито смогут получать заказанные товары в почтоматах "Халва Экспресс". Об этом говорится в сообщении Совкомбанка. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T14:24+0300

2024-08-05T14:24+0300

2024-08-05T15:21+0300

авито

халва экспресс

постаматы

доставка заказов

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Пользователи сервиса Авито смогут получать заказанные товары в почтоматах "Халва Экспресс". Об этом говорится в сообщении Совкомбанка.Как сказано в сообщении, пилотный проект запущен в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.В августе услуга станет доступна в Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, Челябинске и Хабаровске, а к концу сентября она будет масштабирована на всю Россию и более чем 3000 почтоматов "Халва Экспресс".Заказы на Авито через постоматы за шесть месяцев 2024 года увеличились в два раза по сравнению с первым полугодием 2023-го.При этом больше трети продавцов, подключивших Авито Доставку, пользуются постоматами."Включение почтоматов "Халва Экспресс" в нашу партнерскую сеть позволит еще больше приблизить точки отправки или получения заказов к нашим покупателям", – отметил Сергей Пустыльник, директор по логистике Авито.Через почтоматы "Халва Экспресс" можно отправлять или получать посылки до 15 кг.Как отмечается в пресс-релизе, максимальная стоимость заказа на старте составит 15 тысяч рублей, но в перспективе лимит планируется повысить до 50 тысяч рублей. Храниться посылки будут до семи календарных дней, и еще на неделю можно будет продлить срок хранения.Для сдачи и получения достаточно отсканировать QR-код или ввести код открытия ячейки почтомата.Также предусмотрена защита покупателя, если с товаром возникнут какие-то проблемы: пользователю нужно написать в поддержку Авито, где разберутся в ситуации и помогут оформить компенсацию."Это важный шаг в развитии компании "Халва Экспресс". В почтоматах Халва теперь можно не только получать посылки, но и отправлять с их помощью товары в масштабах всей страны. Благодаря этому сервис для клиентов Авито станет еще ближе к дому", – отметил Денис Петрушевский, управляющий директор Халва Экспресс.Выбор почтоматов "Халва Экспресс" будет доступен пользователям Авито при заказе у частных продавцов со значком "Документы проверены" или "Есть аккаунт на Госуслугах".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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