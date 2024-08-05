Чудовищный рост утильсбора: покупать машину или уже поздно

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Повышение утильсбора на автомобили в настоящее время существует лишь в виде проекта Минпромторга, который только обсуждается. И однозначной поддержки нет. Так, ассоциация РОАД направила письмо с просьбой перенести введение сбора на 2025 год. Очевидно, что выгодоприобретателем становится отечественный автопром. По одной из версий, подобное решение стало возможно в том числе "благодаря" скидкам, которые ввели иностранцы, чтобы очистить склады. Дескать, есть запас по финансам, значит возможно увеличение цены за счет производителя. Кроме того, этой мерой планируется подтолкнуть зарубежных производителей к ускоренной локализации производства в России. В этом случае утильсбор компенсирует государство, если, конечно, будут соблюдены основные требования. Уже появилась информация о готовности китайского концерна Chery подписать с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК) с обязательством локализации трёх моделей в Калуге, а также об инвестициях Haval в складскую инфраструктуру в России. Динамику повышения утильсбора министерство прорабатывало, исходя из среднего повышения цен на автомобили в последние годы. Безусловно, в случае одобрения этот процесс продолжится. Максимальное подорожание должно произойти в ближайшие годы, а затем шкала станет более плоской. Вот предложенные ставки утильсбора на новые легковые автомобили с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров: Возникает резонный вопрос: стоит ли игра свеч? Не думаю, что нужно слишком спешить с покупкой машины – если, конечно, нет насущной необходимости сделать это прямо сейчас. Многие убеждают, что после повышения утильсбора резко подскочат и цены, но что будет с ценообразованием - вопрос открытый. Предполагается, что компенсация сбора произойдет за счет скидок, то есть, сбор перекладывается на производителя. Как будет на практике и не станет ли крайним покупатель? Пока мы видим, что китайцы готовы предлагать дисконты, если видят затоваривание складов или низкий интерес к той или иной модели. Но будут ли они столь щедры и впредь? Есть и другой путь. Тот, кто сумеет быстро и правильно локализовать производство, выиграет у конкурентов, которым придется повышать цены и нести убытки, чтобы компенсировать издержки. Возможно, спустя какое-то время приобрести автомобиль можно будет по более вменяемым ценам. И, конечно, важно, чтобы "АвтоВАЗ" и другие компании с высоким уровнем локализации, которым сбор возмещает государство, вели адекватную ценовую политику. Сейчас появилась информация об индексации цен "АвтоВАЗом" с 14 августа. Правда, ценник вырастет не на всю линейку, а коснется лишь некоторых моделей. Контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и четким выполнением обязательств по наращиванию объемов производства возложен на Минпромторг. Посмотрим, справится ли министерство с этой задачей. Автор - доцент кафедры "Управление транспортными комплексами" ГУУ Артем Меренков.
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Повышение утильсбора на автомобили в настоящее время существует лишь в виде проекта Минпромторга, который только обсуждается. И однозначной поддержки нет. Так, ассоциация РОАД направила письмо с просьбой перенести введение сбора на 2025 год.
Очевидно, что выгодоприобретателем становится отечественный автопром. По одной из версий, подобное решение стало возможно в том числе "благодаря" скидкам, которые ввели иностранцы, чтобы очистить склады. Дескать, есть запас по финансам, значит возможно увеличение цены за счет производителя.
Кроме того, этой мерой планируется подтолкнуть зарубежных производителей к ускоренной локализации производства в России. В этом случае утильсбор компенсирует государство, если, конечно, будут соблюдены основные требования. Уже появилась информация о готовности китайского концерна Chery подписать с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК) с обязательством локализации трёх моделей в Калуге, а также об инвестициях Haval в складскую инфраструктуру в России.
Динамику повышения утильсбора министерство прорабатывало, исходя из среднего повышения цен на автомобили в последние годы. Безусловно, в случае одобрения этот процесс продолжится. Максимальное подорожание должно произойти в ближайшие годы, а затем шкала станет более плоской.
Вот предложенные ставки утильсбора на новые легковые автомобили с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров:
сейчас – 300 600 рублей
с 1 октября – 556 200 рублей
в 2025 году – 667 400 рублей
в 2026 году – 800 800 рублей
в 2027 году – 880 800 рублей
в 2028 году – 969 000 рублей
в 2029 году – 1 065 800 рублей
в 2030 году – 1 172 400 рублей
Возникает резонный вопрос: стоит ли игра свеч?
Не думаю, что нужно слишком спешить с покупкой машины – если, конечно, нет насущной необходимости сделать это прямо сейчас. Многие убеждают, что после повышения утильсбора резко подскочат и цены, но что будет с ценообразованием - вопрос открытый.
Предполагается, что компенсация сбора произойдет за счет скидок, то есть, сбор перекладывается на производителя. Как будет на практике и не станет ли крайним покупатель? Пока мы видим, что китайцы готовы предлагать дисконты, если видят затоваривание складов или низкий интерес к той или иной модели. Но будут ли они столь щедры и впредь?
Есть и другой путь. Тот, кто сумеет быстро и правильно локализовать производство, выиграет у конкурентов, которым придется повышать цены и нести убытки, чтобы компенсировать издержки. Возможно, спустя какое-то время приобрести автомобиль можно будет по более вменяемым ценам.
И, конечно, важно, чтобы "АвтоВАЗ" и другие компании с высоким уровнем локализации, которым сбор возмещает государство, вели адекватную ценовую политику. Сейчас появилась информация об индексации цен "АвтоВАЗом" с 14 августа. Правда, ценник вырастет не на всю линейку, а коснется лишь некоторых моделей.
Контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и четким выполнением обязательств по наращиванию объемов производства возложен на Минпромторг. Посмотрим, справится ли министерство с этой задачей.
Автор - доцент кафедры "Управление транспортными комплексами" ГУУ Артем Меренков.
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