https://1prime.ru/20240805/avto-850603546.html

Чудовищный рост утильсбора: покупать машину или уже поздно

Чудовищный рост утильсбора: покупать машину или уже поздно - 05.08.2024, ПРАЙМ

Чудовищный рост утильсбора: покупать машину или уже поздно

Повышение утильсбора на автомобили в настоящее время существует лишь в виде проекта Минпромторга, который только обсуждается. И однозначной поддержки нет. Так,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T08:00+0300

2024-08-05T08:00+0300

2024-08-05T08:00+0300

мнения аналитиков

утильсбор

цены на автомобили

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850603546.jpg?1722834004

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Повышение утильсбора на автомобили в настоящее время существует лишь в виде проекта Минпромторга, который только обсуждается. И однозначной поддержки нет. Так, ассоциация РОАД направила письмо с просьбой перенести введение сбора на 2025 год. Очевидно, что выгодоприобретателем становится отечественный автопром. По одной из версий, подобное решение стало возможно в том числе "благодаря" скидкам, которые ввели иностранцы, чтобы очистить склады. Дескать, есть запас по финансам, значит возможно увеличение цены за счет производителя. Кроме того, этой мерой планируется подтолкнуть зарубежных производителей к ускоренной локализации производства в России. В этом случае утильсбор компенсирует государство, если, конечно, будут соблюдены основные требования. Уже появилась информация о готовности китайского концерна Chery подписать с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК) с обязательством локализации трёх моделей в Калуге, а также об инвестициях Haval в складскую инфраструктуру в России. Динамику повышения утильсбора министерство прорабатывало, исходя из среднего повышения цен на автомобили в последние годы. Безусловно, в случае одобрения этот процесс продолжится. Максимальное подорожание должно произойти в ближайшие годы, а затем шкала станет более плоской. Вот предложенные ставки утильсбора на новые легковые автомобили с двигателями объемом от 1,0 до 2,0 литров: Возникает резонный вопрос: стоит ли игра свеч? Не думаю, что нужно слишком спешить с покупкой машины – если, конечно, нет насущной необходимости сделать это прямо сейчас. Многие убеждают, что после повышения утильсбора резко подскочат и цены, но что будет с ценообразованием - вопрос открытый. Предполагается, что компенсация сбора произойдет за счет скидок, то есть, сбор перекладывается на производителя. Как будет на практике и не станет ли крайним покупатель? Пока мы видим, что китайцы готовы предлагать дисконты, если видят затоваривание складов или низкий интерес к той или иной модели. Но будут ли они столь щедры и впредь? Есть и другой путь. Тот, кто сумеет быстро и правильно локализовать производство, выиграет у конкурентов, которым придется повышать цены и нести убытки, чтобы компенсировать издержки. Возможно, спустя какое-то время приобрести автомобиль можно будет по более вменяемым ценам. И, конечно, важно, чтобы "АвтоВАЗ" и другие компании с высоким уровнем локализации, которым сбор возмещает государство, вели адекватную ценовую политику. Сейчас появилась информация об индексации цен "АвтоВАЗом" с 14 августа. Правда, ценник вырастет не на всю линейку, а коснется лишь некоторых моделей. Контроль за соблюдением ответственной ценовой политики со стороны отечественных производителей и четким выполнением обязательств по наращиванию объемов производства возложен на Минпромторг. Посмотрим, справится ли министерство с этой задачей. Автор - доцент кафедры "Управление транспортными комплексами" ГУУ Артем Меренков.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Артем Меренков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849449396_102:0:709:607_100x100_80_0_0_3f43113b6cd3616b67d728902659047b.jpg

Артем Меренков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849449396_102:0:709:607_100x100_80_0_0_3f43113b6cd3616b67d728902659047b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Артем Меренков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/18/849449396_102:0:709:607_100x100_80_0_0_3f43113b6cd3616b67d728902659047b.jpg

мнения аналитиков, утильсбор, цены на автомобили