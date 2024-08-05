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Новинка напоследок. В России появился BMW X4

Новинка напоследок. В России появился BMW X4 - 05.08.2024, ПРАЙМ

Новинка напоследок. В России появился BMW X4

В России появился обновленный кроссовер BMW X4 2024 года, сообщает издание "Актуальные новости". | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:51+0300

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bmw

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В России появился обновленный кроссовер BMW X4 2024 года, сообщает издание "Актуальные новости".Новая версия немецкого кроссовера оснащена мотором объемом 2 литра, мощность бензинового двигателя составляет 184 л.с. Кроме того, в автомобиле предустановлена автоматическая коробка передач и полноприводная система управления.Среди элементов базового оснащения можно выделить адаптивные фары, датчики дождя и света, установленные и спереди, и сзади парктроники, двухфазный климат-контроль и круиз-контроль, большое количество подушек безопасности, а также электроприводное управление крышки багажника.Салон имеет кожаную отделку. Кроссовер может похвастаться спортивными передними сидениями с развитой боковой поддержкой.Цена на новинку стартует от 10 335 000 рублей. С учетом специальных предложений и скидок его можно будет приобрести почти на 1,2 млн рублей дешевле - за 9 175 000 рублей.Производитель предупреждает, что совсем скоро выпуск автомобиля в версии X4 будет прекращен. В качестве альтернативы любители марки смогут приобрести купеобразный BMW X2 или новый BMW X3.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

bmw, цены на легковые автомобили