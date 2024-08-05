https://1prime.ru/20240805/avtomobil-850666786.html
Новинка напоследок. В России появился BMW X4
Новинка напоследок. В России появился BMW X4 - 05.08.2024, ПРАЙМ
Новинка напоследок. В России появился BMW X4
В России появился обновленный кроссовер BMW X4 2024 года, сообщает издание "Актуальные новости". | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T10:51+0300
2024-08-05T10:51+0300
2024-08-05T10:51+0300
bmw
цены на легковые автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849317296_0:249:3198:2048_1920x0_80_0_0_c563afe5c8bd627fa66df01d010a9a73.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В России появился обновленный кроссовер BMW X4 2024 года, сообщает издание "Актуальные новости".Новая версия немецкого кроссовера оснащена мотором объемом 2 литра, мощность бензинового двигателя составляет 184 л.с. Кроме того, в автомобиле предустановлена автоматическая коробка передач и полноприводная система управления.Среди элементов базового оснащения можно выделить адаптивные фары, датчики дождя и света, установленные и спереди, и сзади парктроники, двухфазный климат-контроль и круиз-контроль, большое количество подушек безопасности, а также электроприводное управление крышки багажника.Салон имеет кожаную отделку. Кроссовер может похвастаться спортивными передними сидениями с развитой боковой поддержкой.Цена на новинку стартует от 10 335 000 рублей. С учетом специальных предложений и скидок его можно будет приобрести почти на 1,2 млн рублей дешевле - за 9 175 000 рублей.Производитель предупреждает, что совсем скоро выпуск автомобиля в версии X4 будет прекращен. В качестве альтернативы любители марки смогут приобрести купеобразный BMW X2 или новый BMW X3.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/13/849317296_467:0:3198:2048_1920x0_80_0_0_9be78a1862a2f9dae7b8487dee33eacc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
bmw, цены на легковые автомобили
BMW, цены на легковые автомобили
Новинка напоследок. В России появился BMW X4
В России начались продажи обновленного BMW X4 2024 года
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
В России появился обновленный кроссовер BMW X4 2024 года, сообщает издание "Актуальные новости"
.
Новая версия немецкого кроссовера оснащена мотором объемом 2 литра, мощность бензинового двигателя составляет 184 л.с. Кроме того, в автомобиле предустановлена автоматическая коробка передач и полноприводная система управления.
Среди элементов базового оснащения можно выделить адаптивные фары, датчики дождя и света, установленные и спереди, и сзади парктроники, двухфазный климат-контроль и круиз-контроль, большое количество подушек безопасности, а также электроприводное управление крышки багажника.
Салон имеет кожаную отделку. Кроссовер может похвастаться спортивными передними сидениями с развитой боковой поддержкой.
Цена на новинку стартует от 10 335 000 рублей. С учетом специальных предложений и скидок его можно будет приобрести почти на 1,2 млн рублей дешевле - за 9 175 000 рублей.
Производитель предупреждает, что совсем скоро выпуск автомобиля в версии X4 будет прекращен. В качестве альтернативы любители марки смогут приобрести купеобразный BMW X2 или новый BMW X3.