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В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили - 05.08.2024, ПРАЙМ
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В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили
В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили
В Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике процедуру наказания водителей "громких" транспортных средств, передает... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:56+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике процедуру наказания водителей "громких" транспортных средств, передает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. "Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей", - следует из заявления пресс-службы. Подчеркивается, что к ответственности будут привлекаться водители, которые делают апгрейд своего транспортного средства для достижения возможности разгона до более высоких скоростей. В результате этого автомобиль или мотоцикл при разгоне производит резко появляющийся и возрастающий шум. Это мешает как участникам движения, так и пешеходам."Громкие" автомобили также доставляют неудобства жителям домов, рядом с которыми проходят автомобильные дороги. Кроме того, резкий взрывной звук провоцирует испуг у других водителей на дороге. Непредсказуемая реакция на шум создает угрозу безопасности дорожного движения.Нарушитель будет привлекаться к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 - за превышения нормативов уровня шума и 12.5 - за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. "Перед нарушителями нелегкий выбор: либо в 10-дневный срок они возвращают техническое состояние своего транспорта к заводским "настройкам", либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив", - рассказали в пресс-службе."Езда на таком автомобиле уже грозит лишением прав", - заключили правоохранители.
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правила движения, штрафы гибдд
правила движения, штрафы ГИБДД
11:56 05.08.2024 (обновлено: 12:09 05.08.2024)
 
В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили

МВД: в Петербурге впервые в РФ стали наказывать водителей за "громкие" автомобили

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике процедуру наказания водителей "громких" транспортных средств, передает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
"Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей", - следует из заявления пресс-службы.
Подчеркивается, что к ответственности будут привлекаться водители, которые делают апгрейд своего транспортного средства для достижения возможности разгона до более высоких скоростей. В результате этого автомобиль или мотоцикл при разгоне производит резко появляющийся и возрастающий шум. Это мешает как участникам движения, так и пешеходам.
"Громкие" автомобили также доставляют неудобства жителям домов, рядом с которыми проходят автомобильные дороги. Кроме того, резкий взрывной звук провоцирует испуг у других водителей на дороге. Непредсказуемая реакция на шум создает угрозу безопасности дорожного движения.
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Нарушитель будет привлекаться к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 - за превышения нормативов уровня шума и 12.5 - за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.
"Перед нарушителями нелегкий выбор: либо в 10-дневный срок они возвращают техническое состояние своего транспорта к заводским "настройкам", либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив", - рассказали в пресс-службе.
"Езда на таком автомобиле уже грозит лишением прав", - заключили правоохранители.
 
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