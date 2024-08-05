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В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили

В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили - 05.08.2024, ПРАЙМ

В Петербурге стали наказывать водителей за "громкие" автомобили

В Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике процедуру наказания водителей "громких" транспортных средств, передает... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T11:56+0300

2024-08-05T11:56+0300

2024-08-05T12:09+0300

правила движения

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге впервые в России правоохранительные органы реализовали на практике процедуру наказания водителей "громких" транспортных средств, передает пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. "Апробация нового проекта только за минувшие выходные дала результат в 15 транспортных средств, водители которых были привлечены к ответственности за превышение уровня шума двигателей", - следует из заявления пресс-службы. Подчеркивается, что к ответственности будут привлекаться водители, которые делают апгрейд своего транспортного средства для достижения возможности разгона до более высоких скоростей. В результате этого автомобиль или мотоцикл при разгоне производит резко появляющийся и возрастающий шум. Это мешает как участникам движения, так и пешеходам."Громкие" автомобили также доставляют неудобства жителям домов, рядом с которыми проходят автомобильные дороги. Кроме того, резкий взрывной звук провоцирует испуг у других водителей на дороге. Непредсказуемая реакция на шум создает угрозу безопасности дорожного движения.Нарушитель будет привлекаться к ответственности по двум статьям КоАП РФ: 8.23 - за превышения нормативов уровня шума и 12.5 - за внесение конструктивных изменений в транспортное средство. "Перед нарушителями нелегкий выбор: либо в 10-дневный срок они возвращают техническое состояние своего транспорта к заводским "настройкам", либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив", - рассказали в пресс-службе."Езда на таком автомобиле уже грозит лишением прав", - заключили правоохранители.

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правила движения, штрафы гибдд