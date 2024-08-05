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Автоэксперт назвал слабое место китайских авто - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Автоэксперт назвал слабое место китайских авто
Автоэксперт назвал слабое место китайских авто - 05.08.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал слабое место китайских авто
Подвеска является одним из самых уязвимых мест китайских автомобилей. Уже при пробеге 70 тысяч километров на ней могут появиться трещины, которые быстро выведут | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:55+0300
2024-08-05T17:55+0300
ремонт
китайский автопром
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подвеска является одним из самых уязвимых мест китайских автомобилей. Уже при пробеге 70 тысяч километров на ней могут появиться трещины, которые быстро выведут устройство из работы, рассказал автоэксперт и директор по развитию сети авторемонтных мастерских "КарданБаланс" Александр Приходько "Ленте.ру".Эксперт сравнил несколько марок китайского автопрома. Так, в Geely Atlas Pro установлена излишне жесткая подвеска, которая делает автомобиль чувствительным к любым неровностям на дороге. При этом, подчеркнул Приходько, спустя 40 тысяч километров состояние подвески становится неудовлетворительным, в связи с чем она требует замены. Такая же проблема наблюдается у моделей JAC.У Chery Tiggo 7 Pro Max наблюдается самый распространенный недостаток - нехватка обработки покрытием против коррозии. В этой связи на подвеске может появиться ржавчина уже через 2 года использования."Появляются проблемы с техобслуживанием. Есть сложности и в доступности запчастей. Дело не только в отсутствии гарантии. У авто, созданных для китайского рынка, могут стоять другие комплектующие — их могут заказать и привезти, но они не подойдут по параметрам", — добавил специалист.
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ремонт, китайский автопром
ремонт, китайский автопром
17:55 05.08.2024
 
Автоэксперт назвал слабое место китайских авто

Приходько: "нежная" подвеска является слабым местом китайских автомобилей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМужчина пытается починить машину на дороге
Мужчина пытается починить машину на дороге - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подвеска является одним из самых уязвимых мест китайских автомобилей. Уже при пробеге 70 тысяч километров на ней могут появиться трещины, которые быстро выведут устройство из работы, рассказал автоэксперт и директор по развитию сети авторемонтных мастерских "КарданБаланс" Александр Приходько "Ленте.ру".
Эксперт сравнил несколько марок китайского автопрома. Так, в Geely Atlas Pro установлена излишне жесткая подвеска, которая делает автомобиль чувствительным к любым неровностям на дороге. При этом, подчеркнул Приходько, спустя 40 тысяч километров состояние подвески становится неудовлетворительным, в связи с чем она требует замены. Такая же проблема наблюдается у моделей JAC.
У Chery Tiggo 7 Pro Max наблюдается самый распространенный недостаток - нехватка обработки покрытием против коррозии. В этой связи на подвеске может появиться ржавчина уже через 2 года использования.
"Появляются проблемы с техобслуживанием. Есть сложности и в доступности запчастей. Дело не только в отсутствии гарантии. У авто, созданных для китайского рынка, могут стоять другие комплектующие — их могут заказать и привезти, но они не подойдут по параметрам", — добавил специалист.
 
ремонткитайский автопром
 
 
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