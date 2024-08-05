https://1prime.ru/20240805/avtomobil-850680668.html

Автоэксперт назвал слабое место китайских авто

Автоэксперт назвал слабое место китайских авто - 05.08.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал слабое место китайских авто

Подвеска является одним из самых уязвимых мест китайских автомобилей. Уже при пробеге 70 тысяч километров на ней могут появиться трещины, которые быстро выведут | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:55+0300

2024-08-05T17:55+0300

2024-08-05T17:55+0300

ремонт

китайский автопром

https://cdnn.1prime.ru/img/83757/07/837570754_0:33:3582:2048_1920x0_80_0_0_4c0cbcd2dd2c5c805cc2db5fbbe88db0.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подвеска является одним из самых уязвимых мест китайских автомобилей. Уже при пробеге 70 тысяч километров на ней могут появиться трещины, которые быстро выведут устройство из работы, рассказал автоэксперт и директор по развитию сети авторемонтных мастерских "КарданБаланс" Александр Приходько "Ленте.ру".Эксперт сравнил несколько марок китайского автопрома. Так, в Geely Atlas Pro установлена излишне жесткая подвеска, которая делает автомобиль чувствительным к любым неровностям на дороге. При этом, подчеркнул Приходько, спустя 40 тысяч километров состояние подвески становится неудовлетворительным, в связи с чем она требует замены. Такая же проблема наблюдается у моделей JAC.У Chery Tiggo 7 Pro Max наблюдается самый распространенный недостаток - нехватка обработки покрытием против коррозии. В этой связи на подвеске может появиться ржавчина уже через 2 года использования."Появляются проблемы с техобслуживанием. Есть сложности и в доступности запчастей. Дело не только в отсутствии гарантии. У авто, созданных для китайского рынка, могут стоять другие комплектующие — их могут заказать и привезти, но они не подойдут по параметрам", — добавил специалист.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ремонт, китайский автопром