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Банки и МФО теперь обязаны 3 года хранить всю историю общения с должниками

Банки и МФО теперь обязаны 3 года хранить всю историю общения с должниками - 05.08.2024, ПРАЙМ

Банки и МФО теперь обязаны 3 года хранить всю историю общения с должниками

Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T06:21+0300

2024-08-05T06:21+0300

2024-08-05T06:21+0300

экономика

банки

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долги

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Банки и МФО теперь обязаны хранить всю историю переписок и голосового общения с должниками в течение трех лет, а также иметь оборудование и программное обеспечение для записи и хранения такой информации, соответствующая норма вступает в силу с 5 августа. Новые требования устанавливаются законом "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" к кредитным и микрофинансовым организациям, которые взаимодействуют с должниками через звонки, аудио- и текстовые сообщения. Кредиторы должны обладать оборудованием и программным обеспечением для записи и хранения информации, соответствующим установленным требованиям. Также отмечается, что кредиторы обязаны вести аудиозапись всех разговоров с должниками и предупреждать о такой записи в начале взаимодействия, а также хранить на электронных носителях аудиозаписи в течение трех лет. А также записывать все текстовые, голосовые и иные сообщения и хранить их также не менее трех лет. Указывается, что в случае несоответствия оборудования и программного обеспечения установленным требованиям банкам и МФО запрещается взаимодействовать с должниками указанными способами.

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банки, мфо, долги