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Составлен рейтинг доступности бензина в регионах России

Составлен рейтинг доступности бензина в регионах России - 05.08.2024, ПРАЙМ

Составлен рейтинг доступности бензина в регионах России

Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в регионах России в июне могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T05:59+0300

2024-08-05T05:59+0300

2024-08-05T06:06+0300

энергетика

россия

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в регионах России в июне могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители республики Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости. Цены на бензин в Российской Федерации одни из самых низких в Европе, а по его доступности (соотношение цены и заработной платы) РФ занимает средние позиции. После резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине прошлого года, начало текущего года можно считать идеально стабильным. В первом квартале 2024 года цены почти не росли. За первые три месяца цены увеличились всего на 0,7%, тогда как инфляция за этот период составила 2%. Однако во втором квартале рост цен начал ускоряться, что обусловлено сезонным увеличением спроса и снижением внутреннего производства из-за незапланированных ремонтов крупных нефтеперерабатывающих заводов. К концу полугодия цены достигли рекордных значений. Так, цена АИ-92 поднялась выше 51 рубля за литр, АИ-95 – выше 56 рублей за литр. В годовом сравнении (июнь 2024 года к июню 2023 году) цена бензина АИ-92 выросла на 6,9%, АИ-95 – на 7,1%, дизельного топлива – на 12,8%. При этом потребительская инфляция за этот период составила 8,6%. Таким образом, несмотря на ускорение во втором квартале, рост цен на бензин в основном остается ниже уровня инфляции. Вместе с тем в разных регионах Российской Федерации цены на бензин и их динамика по-прежнему существенно отличаются. В июне 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах находились в диапазоне от 48,06 рубля за литр до 65,77 рубля при среднероссийском уровне 51,69 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых автовладельцев зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе. В последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы, отмечают эксперты. КАК СЧИТАЛИ РЕЙТИНГ Для оценки доступности автомобильного топлива эксперты РИА Новости рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов России и составили рейтинг регионов по доступности топлива для населения. Рейтинг строится на основе ранжирования регионов по объему наиболее распространенной в РФ марки бензина АИ-92, который может приобрести житель того или иного субъекта на среднюю в регионе заработную плату. Объем бензина, доступный на заработную плату, определялся путем деления среднемесячной зарплаты в регионе за вычетом НДФЛ за период с июня 2023 года по май 2024 года на среднюю в регионе цену бензина в июне 2024 года. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙТИНГА Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при среднероссийском уровне в 1334 литра. Еще в восьми регионах – Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Магаданской области, Камчатском крае, Мурманской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия) и Московской области – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В двадцати девяти субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92. Меньше 800 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители девяти регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами, поясняют эксперты. РАЗБРОС ЦЕН Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах очень велик: от 48,06 рубля за литр бензина марки АИ-92 в республике Коми до 65,77 рубля за литр в Магаданской области. Самая высокая цена на бензин по-прежнему в дальневосточных регионах, что объясняется высокими затратами на его транспортировку в связи со специфичными географическими условиями. При этом во многих регионах с высокой стоимостью бензина его доступность находится на высоком уровне из-за солидных зарплат. Бензин марки АИ-92 в июне 2024 года стоил больше 60 рублей за литр в пяти регионах, и во всех этих регионах на среднемесячную зарплату можно купить более 1,5 тысячи литров бензина. Почти все эти регионы входят в первую десятку по доступности бензина, за исключением республики Саха (Якутия), которая занимает 11 место. Как отмечалось выше, минимальная стоимость бензина АИ-92 в июне 2024 года зафиксирована в республике Коми (48,66 рубля за литр). За ней следуют Челябинская область (48,13 рубля за литр) и Курганская область (48,33 рубля за литр). При этом отмечается, что в ряде регионов с относительно дешевым бензином его доступность находится на низком уровне, что определяется невысокими зарплатами населения в данных регионах. В 24 из 43 российских регионов, где бензин марки АИ-92 в июне 2024 стоил на уровне или ниже среднероссийского значения (ниже 51,69 рубля за литр), жители на среднемесячную зарплату могут купить менее тысячи литров бензина марки АИ-92. ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН В первом полугодии 2024 года цены на бензин в Российской Федерации увеличивались, однако темпы роста были относительно невысокими. Цена бензина марки АИ-92 в июне 2024 года в целом по стране была на 2,8% выше, чем в декабре 2023 года. За этот период стоимость бензина увеличилась в 76 субъектах РФ, в одном не изменилась и в восьми снизилась. Наиболее существенно цены выросли в Костромской и Кировской областях – на 4,9% и 4,5% соответственно. Лидером по снижению цен стала республика Тыва (-2,6%). Кроме нее, более чем на 1% цены на бензин марки АИ-92 снизились в Магаданской области, республике Дагестан, Забайкальском крае и Сахалинской области. Эксперты РИА Новости полагают, что сохранение демпфирующего механизма и восстановление с августа запрета на экспорт позволят в 2024 году сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции, то есть около 7-8%.

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