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В Британии изучают причастность других государств к разжиганию беспорядков
В Британии изучают причастность других государств к разжиганию беспорядков - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Британии изучают причастность других государств к разжиганию беспорядков
Власти Великобритании изучают причастность иностранных государств к разжиганию беспорядков в стране путем распространения дезинформации в интернете, заявил в... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T19:52+0300
2024-08-05T19:52+0300
2024-08-05T19:53+0300
политика
великобритания
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Власти Великобритании изучают причастность иностранных государств к разжиганию беспорядков в стране путем распространения дезинформации в интернете, заявил в понедельник официальный представитель Даунинг-стрит. Ранее ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии. "Очевидно, мы наблюдаем в сети активность ботов, большая часть которой вполне может усиливаться за счет вовлеченности государственных субъектов... Это то, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и министерство науки, инноваций и технологий изучают в отношении того, что мы видели онлайн. Очевидно, я не могу сильнее вдаваться в подробности, однако, несомненно, это сейчас рассматривается", - сказал представитель Даунинг-стрит на брифинге журналистам. Его слова приводит газета Telegraph. Полиция британского графства Мерсисайд 29 июля сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу. Задержан 17-летний подросток, которому предъявили обвинения. Полиция не связывает случившееся с терроризмом.Жители Саутпорта, Лондона и ряда других городов отреагировали на нападение, которое устроил 18-летний парень из семьи мигрантов из Руанды. Они устроили акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и беспорядки. По данным правоохранителей, это были сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".РФ отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств и указывала на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД РФ заявил, что Россия будет пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывную активность из-за границы.
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великобритания, беспорядки
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, беспорядки
В Британии изучают причастность других государств к разжиганию беспорядков
В Великобритании изучают причастность других государств к разжиганию беспорядков
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Власти Великобритании изучают причастность иностранных государств к разжиганию беспорядков в стране путем распространения дезинформации в интернете, заявил в понедельник официальный представитель Даунинг-стрит.
Ранее ряд британских СМИ увидел в разжигании ультраправых протестов якобы российский след. Посольство РФ в Лондоне отвергло все сообщения о якобы причастности России к разжиганию беспорядков в Британии.
"Очевидно, мы наблюдаем в сети активность ботов, большая часть которой вполне может усиливаться за счет вовлеченности государственных субъектов... Это то, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и министерство науки, инноваций и технологий изучают в отношении того, что мы видели онлайн. Очевидно, я не могу сильнее вдаваться в подробности, однако, несомненно, это сейчас рассматривается", - сказал представитель Даунинг-стрит на брифинге журналистам. Его слова приводит газета Telegraph.
Лондон внес в список антироссийских санкций 11 нефтяных танкеров
Полиция британского графства Мерсисайд 29 июля сообщила о нападении с ножом в городе Саутпорт. Три ребенка погибли, несколько детей и двое взрослых были доставлены в больницу. Задержан 17-летний подросток, которому предъявили обвинения. Полиция не связывает случившееся с терроризмом.
Жители Саутпорта, Лондона и ряда других городов отреагировали на нападение, которое устроил 18-летний парень из семьи мигрантов из Руанды. Они устроили акции протеста, которые переросли в столкновения с полицией и беспорядки. По данным правоохранителей, это были сторонники крайне правого движения "Лига английской обороны".
РФ отвергала обвинения Запада во вмешательстве в дела других государств и указывала на многочисленные попытки вмешательства со стороны западных стран. МИД РФ заявил, что Россия будет пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела и подрывную активность из-за границы.