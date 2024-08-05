https://1prime.ru/20240805/birzha-850665289.html

Распродажи на мировых рынках продолжаются

Распродажи на мировых рынках продолжаются - 05.08.2024, ПРАЙМ

Распродажи на мировых рынках продолжаются

Начало недели на мировых рынках характеризуется продолжением бегства от риска и сильнейшими распродажами. Так, в Азии аутсайдером выступает японский индекс... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:18+0300

2024-08-05T10:18+0300

2024-08-05T10:18+0300

мнения аналитиков

российский рынок акций

биржевые торги

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850665289.jpg?1722842335

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Начало недели на мировых рынках характеризуется продолжением бегства от риска и сильнейшими распродажами. Так, в Азии аутсайдером выступает японский индекс Nikkei, который падает почти на 13%. Южнокорейский KOSPI теряет 9%. Лучше других из ведущих азиатских рынков, чувствует себя рынок Китая, где индекс Shanghai Comp. теряет всего 1%. Фьючерсы на основные американские индексы, после пятничного падения на более чем на 1,5% на фоне слабых данных по рынку труда, сегодня утром теряют до 2,4%. После сильной просадки в пятницу, сегодня утром рынок энергоносителей демонстрирует умеренное снижение, в результате чего ближайший фьючерс на нефть марки Brent отступает на 0,6%, торгуясь в районе 76,3 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных на предстоящей неделе оказать влияние на настроения инвесторов на мировых рынках, выделим блок данных по индексам деловой активности в сфере услуг европейских стран и США, которые выйдут сегодня и покажут настроения в секторе на фоне высоких ставок в развитых экономиках, а также статистику по заявкам на пособие по безработице в Штатах и инфляции в Германии. Плюс к этому, инвесторы будут внимательно следить за геополитической обстановкой на Ближнем Востоке, что может негативно сказывать на спросе на рисковые активы.По итогам пятницы индекс Мосбиржи снизился на 1,3%, закончив сессию чуть ниже 2 900 пунктов. Сегодня на старте торгов ожидаем преобладания продаж в российских бумагах, чему способствует негативный внешний фон и, в частности, снижение цен на нефть. В результате, коррекционная тенденция на нашем рынке сохранится, а индекс Мосбиржи в ходе сессии может установить новые локальные минимумы, отступив ниже 2 880 пунктов. При этом он сделает еще один шаг к цели снижения, которая, на наш взгляд, может находиться в диапазоне 2 700 – 2 800 пунктов.На валютной секции Московской биржи в пятницу юань незначительно снизился, потеряв 0,1% и закончив сессию в районе 11,76 рубля. В рамках торгов понедельника китайская валюта может получить поддержку со стороны снижения цен на нефть, что будет способствовать ее росту. Однако сдерживающим фактором будет выступать сохранение трудностей при проведении трансграничных расчетов, что может способствовать снижению спроса на валюту со стороны экспортеров. В сложившихся обстоятельствах ожидаем сохранение парой юань/рубль позиций в диапазоне 11,5 – 12 рублей на фоне роста волатильности на валютном рынке.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Богдан Зварич https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg

мнения аналитиков, российский рынок акций, биржевые торги