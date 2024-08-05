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Биткоин дешевеет на 10%
Биткоин дешевеет на 10% - 05.08.2024, ПРАЙМ
Биткоин дешевеет на 10%
Стоимость биткоина в понедельник ранним утром снижается на 10%, до уровня чуть выше 54 тысяч долларов - минимума с начала июля, следует из данных торгов. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T06:18+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник ранним утром снижается на 10%, до уровня чуть выше 54 тысяч долларов - минимума с начала июля, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.12 мск стоимость биткоина опускалась на 10,4% за сутки, до 54,394 тысячи долларов. По данным портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 11,5%, динамика также приводится за сутки. Последний раз стоимость биткоина опускалась до уровня в 54 тысячи долларов в начале июля, до этого - в конце февраля.
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биткоин
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник ранним утром снижается на 10%, до уровня чуть выше 54 тысяч долларов - минимума с начала июля, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance по состоянию на 5.12 мск стоимость биткоина опускалась на 10,4% за сутки, до 54,394 тысячи долларов.
По данным портала Coinmarketcap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина снижалась на 11,5%, динамика также приводится за сутки.
Последний раз стоимость биткоина опускалась до уровня в 54 тысячи долларов в начале июля, до этого - в конце февраля.
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