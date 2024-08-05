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Биткоин опустился ниже $50 тыс впервые с февраля
Биткоин опустился ниже $50 тыс впервые с февраля - 05.08.2024, ПРАЙМ
Биткоин опустился ниже $50 тыс впервые с февраля
Стоимость биткоина в понедельник утром снижается на 17%, опустившись ниже 50 тысяч долларов впервые с середины февраля, свидетельствуют данные торгов. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:45+0300
2024-08-05T09:45+0300
2024-08-05T09:45+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром снижается на 17%, опустившись ниже 50 тысяч долларов впервые с середины февраля, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.40 мск дешевел на 17,3% за сутки — до 50,27 тысячи долларов. Минутами ранее показатель минимально достиг ровно 49 тысяч долларов, опустившись, таким образом, ниже психологической отметки в 50 тысяч впервые с середины февраля. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 17,2% — в среднем до 50,32 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки.
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биткоин, рынок криптовалюты
Криптовалюта, Биткоин, рынок криптовалюты
Биткоин опустился ниже $50 тыс впервые с февраля
Биткоин дешевеет на 17%, опускаясь ниже $50 тыс впервые с февраля
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина в понедельник утром снижается на 17%, опустившись ниже 50 тысяч долларов впервые с середины февраля, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 9.40 мск дешевел на 17,3% за сутки — до 50,27 тысячи долларов. Минутами ранее показатель минимально достиг ровно 49 тысяч долларов, опустившись, таким образом, ниже психологической отметки в 50 тысяч впервые с середины февраля.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина опускалась на 17,2% — в среднем до 50,32 тысячи долларов. Динамика также приводится за сутки.