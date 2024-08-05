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Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса
Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса - 05.08.2024, ПРАЙМ
Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса
Коллективный Запад больше беспокоится об эскалации конфликта с Москвой, чем о последствиях поражения Киева. У НАТО нет стратегии по выходу из конфронтации,... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:12+0300
2024-08-05T14:12+0300
нато
украина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Коллективный Запад больше беспокоится об эскалации конфликта с Москвой, чем о последствиях поражения Киева. У НАТО нет стратегии по выходу из конфронтации, рассказал экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу. "Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины", - рассказал Лоу изданию Newsweek. Бывший представитель Североатлантического альянса считает, что несмотря на готовность Запада поддерживать Зеленского, европейские страны во главе с США не имеют плана по выходу из конфликта. Он также подчеркнул, что блок мог поставить Киеву необходимое для победы оружие в 2022 году, однако упустил эту возможность.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
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нато, украина, поставки вооружения
НАТО, УКРАИНА, поставки вооружения
14:12 05.08.2024
 
Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса

Лоу: Запад больше волнуют риски эскалации, чем итоги поражения Киева

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Коллективный Запад больше беспокоится об эскалации конфликта с Москвой, чем о последствиях поражения Киева. У НАТО нет стратегии по выходу из конфронтации, рассказал экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу.
"Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины", - рассказал Лоу изданию Newsweek.
Бывший представитель Североатлантического альянса считает, что несмотря на готовность Запада поддерживать Зеленского, европейские страны во главе с США не имеют плана по выходу из конфликта. Он также подчеркнул, что блок мог поставить Киеву необходимое для победы оружие в 2022 году, однако упустил эту возможность.
Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.
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НАТОУКРАИНАпоставки вооружения
 
 
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