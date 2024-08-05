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Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса

Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса - 05.08.2024, ПРАЙМ

Экс-представитель НАТО раскрыл истинные страхи альянса

Коллективный Запад больше беспокоится об эскалации конфликта с Москвой, чем о последствиях поражения Киева. У НАТО нет стратегии по выходу из конфронтации,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T14:12+0300

2024-08-05T14:12+0300

2024-08-05T14:12+0300

нато

украина

поставки вооружения

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Коллективный Запад больше беспокоится об эскалации конфликта с Москвой, чем о последствиях поражения Киева. У НАТО нет стратегии по выходу из конфронтации, рассказал экс-представитель НАТО в Москве Джон Лоу. "Запад все еще больше обеспокоен краткосрочными рисками эскалации, чем долгосрочными последствиями поражения Украины", - рассказал Лоу изданию Newsweek. Бывший представитель Североатлантического альянса считает, что несмотря на готовность Запада поддерживать Зеленского, европейские страны во главе с США не имеют плана по выходу из конфликта. Он также подчеркнул, что блок мог поставить Киеву необходимое для победы оружие в 2022 году, однако упустил эту возможность.Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений киевскому режиму препятствуют урегулированию конфликта, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и становятся "игрой с огнём". Глава МИД Сергей Лавров подчёркивал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российской армии.

https://1prime.ru/20240805/oruzhie-850673760.html

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нато, украина, поставки вооружения