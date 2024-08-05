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Соискателей предупредили о мошенниках-рекрутерах, которые воруют деньги - 05.08.2024, ПРАЙМ
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%Экономическое преступление - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Мошенничество
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Соискателей предупредили о мошенниках-рекрутерах, которые воруют деньги
Соискателей предупредили о мошенниках-рекрутерах, которые воруют деньги - 05.08.2024, ПРАЙМ
Соискателей предупредили о мошенниках-рекрутерах, которые воруют деньги
В последний год в России участились случаи денежных хищений, в которых мошенники маскируются под потенциальных работодателей, рассказал Прайм ведущий специалист | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T03:03+0300
2024-08-05T03:03+0300
мошенничество
эксклюзив
мошенники
мошеннические схемы
борьба с мошенниками
"первый бит"
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. В последний год в России участились случаи денежных хищений, в которых мошенники маскируются под потенциальных работодателей, рассказал Прайм ведущий специалист по обучению персонала ИТ-интегратора "Первый Бит" Алексей Круглов.По словам эксперта, один из самых распространенных способов такого обмана – просьба под каким-либо предлогом включить демонстрацию своего экрана во время собеседования.Как пример, вас могут попросить заполнить анкету, которая намеренно составлена с ошибками. "Рекрутер" попросит продемонстрировать ваш экран, чтобы решить возникшую проблему."Как только злоумышленник увидит экран вашего телефона, вам начнут приходить смс и уведомления с кодами для подтверждения операций или попыток входа в разные сервисы. Даже если секретный код появится на экране всего на долю секунды, мошенник успеет его перехватить и воспользоваться им", – говорит специалист.При помощи кодов, появляющихся на экране, мошенники смогут зайти в банковское приложение и вывести оттуда ваши деньги, получить доступ к "Госуслугам" и оформить микрозайм и многое другое.Поэтому самый лучший способ – отказать такому "работодателю" в демонстрации экрана. Если это не подходит, можно использовать стационарный компьютер, куда не приходят уведомления, либо отключить на телефоне отображение их содержания. Никогда не устанавливайте на телефоне по просьбе незнакомцев приложения. А лучше завести отдельный номер телефона и электронную почту для работы с интернет-банкингом и подтверждения финансовых операций. Для других целей использовать их нельзя, заключил Круглов.
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эксклюзив, мошенники, мошеннические схемы, борьба с мошенниками, "первый бит"
Мошенничество, Эксклюзив, МОШЕННИКИ, мошеннические схемы, борьба с мошенниками, "Первый Бит"
03:03 05.08.2024
 
Соискателей предупредили о мошенниках-рекрутерах, которые воруют деньги

Эксперт Круглов: мошенники под видом рекрутеров воруют деньги через смартфон

© Фото : НГТУ НЭТИ Мобильное устройство для самозащиты
 Мобильное устройство для самозащиты - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© Фото : НГТУ НЭТИ
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. В последний год в России участились случаи денежных хищений, в которых мошенники маскируются под потенциальных работодателей, рассказал Прайм ведущий специалист по обучению персонала ИТ-интегратора "Первый Бит" Алексей Круглов.
По словам эксперта, один из самых распространенных способов такого обмана – просьба под каким-либо предлогом включить демонстрацию своего экрана во время собеседования.
Как пример, вас могут попросить заполнить анкету, которая намеренно составлена с ошибками. "Рекрутер" попросит продемонстрировать ваш экран, чтобы решить возникшую проблему.
"Как только злоумышленник увидит экран вашего телефона, вам начнут приходить смс и уведомления с кодами для подтверждения операций или попыток входа в разные сервисы. Даже если секретный код появится на экране всего на долю секунды, мошенник успеет его перехватить и воспользоваться им", – говорит специалист.
При помощи кодов, появляющихся на экране, мошенники смогут зайти в банковское приложение и вывести оттуда ваши деньги, получить доступ к "Госуслугам" и оформить микрозайм и многое другое.
Поэтому самый лучший способ – отказать такому "работодателю" в демонстрации экрана. Если это не подходит, можно использовать стационарный компьютер, куда не приходят уведомления, либо отключить на телефоне отображение их содержания. Никогда не устанавливайте на телефоне по просьбе незнакомцев приложения. А лучше завести отдельный номер телефона и электронную почту для работы с интернет-банкингом и подтверждения финансовых операций. Для других целей использовать их нельзя, заключил Круглов.
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Россиян предупредили о мошенниках, прикрывающихся улучшением качества связи
15 июля, 05:09
 
МошенничествоЭксклюзивМОШЕННИКИмошеннические схемыборьба с мошенниками"Первый Бит"
 
 
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