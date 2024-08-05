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Рынок интернет-эквайринга в России в I полугодии вырос на 21%

Рынок интернет-эквайринга в России в I полугодии вырос на 21% - 05.08.2024, ПРАЙМ

Рынок интернет-эквайринга в России в I полугодии вырос на 21%

Объем рынка интернет-эквайринга в РФ без учета маркетплейсов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%, до 4,1 триллиона | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T05:55+0300

2024-08-05T05:55+0300

2024-08-05T05:55+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Объем рынка интернет-эквайринга в РФ без учета маркетплейсов в первом полугодии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 21%, до 4,1 триллиона рублей, в 2024 году по сравнению с 2023 годом он может увеличиться на четверть, сообщил РИА Новости руководитель "Т-Кассы" Вячеслав Рябцев. "В первом полугодии 2024 года мы видим рост объема рынка интернет-эквайринга (без учета маркетплейсов) на 21% - до 4,1 триллиона рублей. В первом полугодии 2023 года объем рынка, по нашим оценкам, составлял около 3,4 триллиона рублей", - сказал Рябцев. "По итогам всего 2023 года объем рынка интернет-эквайринга без учета маркетплейсов вырос на 20%. Таким образом, по нашим оценкам, в 2024 году рынок интернет-эквайринга без учета маркетплейсов может вырасти еще на четверть, а с учетом – на 36%", - добавил он. Активно в первые шесть месяцев текущего года, по его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года росли сегменты услуг (+66%), одежды и обуви (+42%), развлечений (+33%), путешествий (+18%), супермаркетов (+10%) и образования (+9%). "Несмотря на то, что онлайн-рынок в последние годы активно консолидируется вокруг маркетплейсов, мы видим укрепляющийся тренд на возрождение независимого е-кома (электронной торговли – ред.). Предприниматели возвращаются к продвижению товаров на собственных сайтах, поняв, что маркетплейсы - это не панацея, а лишь один из каналов продвижения наравне с прочими", - отметил Рябцев. Кроме того, растет популярность банковских pay-сервисов, оплат по QR-коду и других альтернативных способов оплаты, в том числе BNPL-сервисов. По оценкам сервиса интернет-эквайринга, в настоящее время доля покупок с помощью альтернативных способов оплаты составляет 22%, к концу 2025 года она увеличится до 30%, а к 2030 году картами будут оплачивать лишь 20% покупок онлайн. Так, на данный момент во всем обороте "Т-Кассы" доля оплаты с помощью сервиса мгновенной оплаты T-Pay уже составляет 5%, добавил Рябцев.

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