Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240805/elektrichestvo-850663786.html
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям
Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:15+0300
2024-08-05T09:19+0300
энергетика
россия
россети
электричество
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_0:52:960:592_1920x0_80_0_0_58e4ae2af09cdb4e4546a411f53887fd.jpg
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, пишет издание "Коммерсант".Так, Рюмин направил письмо в правительство России, в котором изложил необходимость увеличения ставок на ТП. Согласно его предложению, с первого января 2025 года минимальная ставка должна вырасти до 10 тысяч за один кВт вместо текущих 5,57 тысячи рублей, а максимальный уровень ставки - до 20 тысяч против текущих 11,17 тысячи рублей.По словам главы "Россетей", предложенные меры необходимы, так как компания не справляется с долговой нагрузкой, выросшей на фоне того, что текущие ставки не могут покрыть фактические расходы, а внешнего финансирования не хватает.
https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850193816.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83918/10/839181039_52:0:909:643_1920x0_80_0_0_18f796955809b5ba010f940c6becd9f7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, россети, электричество
Энергетика, РОССИЯ, Россети, электричество
09:15 05.08.2024 (обновлено: 09:19 05.08.2024)
 
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям

"Ъ": глава "Россетей" попросил повысить цены на подключение к электросетям

© пресс-служба "Россетей"«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
«Россети» переустроят пять магистральных ЛЭП для выдачи 1,25 ГВт мощности нового энергоблока Курской АЭС-2
© пресс-служба "Россетей"
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, пишет издание "Коммерсант".
Так, Рюмин направил письмо в правительство России, в котором изложил необходимость увеличения ставок на ТП. Согласно его предложению, с первого января 2025 года минимальная ставка должна вырасти до 10 тысяч за один кВт вместо текущих 5,57 тысячи рублей, а максимальный уровень ставки - до 20 тысяч против текущих 11,17 тысячи рублей.
По словам главы "Россетей", предложенные меры необходимы, так как компания не справляется с долговой нагрузкой, выросшей на фоне того, что текущие ставки не могут покрыть фактические расходы, а внешнего финансирования не хватает.
*Краснодар - ПРАЙМ, 1920, 16.07.2024
В Краснодаре оценили влияние отключений электричества на энергосистему
16 июля, 21:33
 
ЭнергетикаРОССИЯРоссетиэлектричество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала