https://1prime.ru/20240805/elektrichestvo-850663786.html

"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям

"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям

Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T09:15+0300

2024-08-05T09:15+0300

2024-08-05T09:19+0300

энергетика

россия

россети

электричество

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, пишет издание "Коммерсант".Так, Рюмин направил письмо в правительство России, в котором изложил необходимость увеличения ставок на ТП. Согласно его предложению, с первого января 2025 года минимальная ставка должна вырасти до 10 тысяч за один кВт вместо текущих 5,57 тысячи рублей, а максимальный уровень ставки - до 20 тысяч против текущих 11,17 тысячи рублей.По словам главы "Россетей", предложенные меры необходимы, так как компания не справляется с долговой нагрузкой, выросшей на фоне того, что текущие ставки не могут покрыть фактические расходы, а внешнего финансирования не хватает.

https://1prime.ru/20240716/krasnodar-850193816.html

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россия, россети, электричество