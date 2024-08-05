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"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям
Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T09:15+0300
2024-08-05T09:15+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, пишет издание "Коммерсант".Так, Рюмин направил письмо в правительство России, в котором изложил необходимость увеличения ставок на ТП. Согласно его предложению, с первого января 2025 года минимальная ставка должна вырасти до 10 тысяч за один кВт вместо текущих 5,57 тысячи рублей, а максимальный уровень ставки - до 20 тысяч против текущих 11,17 тысячи рублей.По словам главы "Россетей", предложенные меры необходимы, так как компания не справляется с долговой нагрузкой, выросшей на фоне того, что текущие ставки не могут покрыть фактические расходы, а внешнего финансирования не хватает.
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россия, россети, электричество
Энергетика, РОССИЯ, Россети, электричество
"Ъ": глава "Россетей" призвал повысить стоимость подключения к электросетям
"Ъ": глава "Россетей" попросил повысить цены на подключение к электросетям
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Глава "Россетей" Андрей Рюмин обратился к российскому премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением увеличить ставки на технологическое присоединение (ТП) к электросетям для населения, пишет издание "Коммерсант".
Так, Рюмин направил письмо в правительство России, в котором изложил необходимость увеличения ставок на ТП. Согласно его предложению, с первого января 2025 года минимальная ставка должна вырасти до 10 тысяч за один кВт вместо текущих 5,57 тысячи рублей, а максимальный уровень ставки - до 20 тысяч против текущих 11,17 тысячи рублей.
По словам главы "Россетей", предложенные меры необходимы, так как компания не справляется с долговой нагрузкой, выросшей на фоне того, что текущие ставки не могут покрыть фактические расходы, а внешнего финансирования не хватает.
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