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В России представили новый китайский кроссовер Voyah Courage
В России представили новый китайский кроссовер Voyah Courage - 05.08.2024, ПРАЙМ
В России представили новый китайский кроссовер Voyah Courage
Китайская компания Dongfeng представила новый электрокар премиального бренда Voyah. Им стал кроссовер Voyah Courage, схожий внешне с модернизированной версией... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:42+0300
2024-08-05T11:42+0300
2024-08-05T11:42+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Китайская компания Dongfeng представила новый электрокар премиального бренда Voyah. Им стал кроссовер Voyah Courage, схожий внешне с модернизированной версией Lincoln, сообщает издание "Российская газета". Габариты кроссовера составляют 4725 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту. Колесная база при этом осталась 2900 мм. Новая модель немного меньше уже представленного на российском рынке Voyah Free.Технические характеристики электрокара приятно удивляют. В базовой версии установлен один электрический мотор на задней оси мощностью 292 л.с. Кроме того, производитель выпустит более мощную версию в 313 л.с. Двухмоторная комплектация с установленным дополнительно спереди двигателем отличается мощностью 435 л.с. Ёмкость аккумулятора электрокара составляет от 77 до 109 кВт·ч, заявленный запас хода - от 570 до 901 км. Платформа имеет 800-вольтную электрическую архитектуру. Это позволит за 15 минут "подзаправиться" на 515 км.Внутри кара отсутствует экран приборной панели. Все показатели выводятся на тонкую полосу, остальное же проецируется на дополнительный экран управления. Физические кнопки также практически полностью отсутствуют.В ближайшие недели производитель объявит дату начала продаж кроссовера на российском рынке. Цены на него пока не раскрыты.
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электромобили, кроссовер
В России представили новый китайский кроссовер Voyah Courage
В России представили новый китайский кроссовер Voyah Courage, старт продаж не назначен
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Китайская компания Dongfeng представила новый электрокар премиального бренда Voyah. Им стал кроссовер Voyah Courage, схожий внешне с модернизированной версией Lincoln, сообщает издание "Российская газета"
.
Габариты кроссовера составляют 4725 мм в длину, 1900 мм в ширину и 1636 мм в высоту. Колесная база при этом осталась 2900 мм. Новая модель немного меньше уже представленного на российском рынке Voyah Free.
Технические характеристики электрокара приятно удивляют. В базовой версии установлен один электрический мотор на задней оси мощностью 292 л.с. Кроме того, производитель выпустит более мощную версию в 313 л.с. Двухмоторная комплектация с установленным дополнительно спереди двигателем отличается мощностью 435 л.с.
Ёмкость аккумулятора электрокара составляет от 77 до 109 кВт·ч, заявленный запас хода - от 570 до 901 км. Платформа имеет 800-вольтную электрическую архитектуру. Это позволит за 15 минут "подзаправиться" на 515 км.
На авторынке готовятся к абсолютно новой дешевой "Ладе"
Внутри кара отсутствует экран приборной панели. Все показатели выводятся на тонкую полосу, остальное же проецируется на дополнительный экран управления. Физические кнопки также практически полностью отсутствуют.
В ближайшие недели производитель объявит дату начала продаж кроссовера на российском рынке. Цены на него пока не раскрыты.