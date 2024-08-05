https://1prime.ru/20240805/f-16-850667225.html
"Новый виток противостояния". В ГД высказались о поставках F-16 на Украину
"Новый виток противостояния". В ГД высказались о поставках F-16 на Украину - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Новый виток противостояния". В ГД высказались о поставках F-16 на Украину
Поставки американских истребителей F-16 на Украину можно считать новым витком геостратегического противостояния, заявил депутат Государственной Думы от... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:06+0300
2024-08-05T11:06+0300
2024-08-05T11:06+0300
вооружения
россия
украина
запад
f-16
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_055b5e0a841217d97a4150099e5ffb38.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Поставки американских истребителей F-16 на Украину можно считать новым витком геостратегического противостояния, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.В то же время парламентарий подчеркнул, что, несмотря на серьезность и оснащенность противника, российские военные сумеют преодолеть это противостояние. По его словам, у России есть силы на то, что справиться с поставляемым Киеву западным вооружением."Мы принимаем удар на себя, делам выводы и наносим контратаку. А Зеленский, похоже, так и останется летать в облаках, когда рухнут на землю все F-16", - сказал депутат.Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.
https://1prime.ru/20240805/f-16-850664524.html
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/94/840169476_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_3424a224517d2e44ae4051ab6f1e629c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, запад, f-16
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД, F-16
"Новый виток противостояния". В ГД высказались о поставках F-16 на Украину
Белик назвал прибытие истребителей F-16 на Украину новым витком противостояния
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Поставки американских истребителей F-16 на Украину можно считать новым витком геостратегического противостояния, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
В то же время парламентарий подчеркнул, что, несмотря на серьезность и оснащенность противника, российские военные сумеют преодолеть это противостояние. По его словам, у России есть силы на то, что справиться с поставляемым Киеву западным вооружением.
"Мы принимаем удар на себя, делам выводы и наносим контратаку. А Зеленский, похоже, так и останется летать в облаках, когда рухнут на землю все F-16", - сказал депутат.
Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.
Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.
"Будут выслеживать". Киеву сообщили тревожные новости об F-16