https://1prime.ru/20240805/f-16-850667225.html

"Новый виток противостояния". В ГД высказались о поставках F-16 на Украину

"Новый виток противостояния". В ГД высказались о поставках F-16 на Украину - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Новый виток противостояния". В ГД высказались о поставках F-16 на Украину

Поставки американских истребителей F-16 на Украину можно считать новым витком геостратегического противостояния, заявил депутат Государственной Думы от... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T11:06+0300

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2024-08-05T11:06+0300

вооружения

россия

украина

запад

f-16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – ПРАЙМ. Поставки американских истребителей F-16 на Украину можно считать новым витком геостратегического противостояния, заявил депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.В то же время парламентарий подчеркнул, что, несмотря на серьезность и оснащенность противника, российские военные сумеют преодолеть это противостояние. По его словам, у России есть силы на то, что справиться с поставляемым Киеву западным вооружением."Мы принимаем удар на себя, делам выводы и наносим контратаку. А Зеленский, похоже, так и останется летать в облаках, когда рухнут на землю все F-16", - сказал депутат.Ранее журнал Economist сообщал, что на Украину прибыли первые 10 из 79 истребителей F-16, обещанных США.Ожидается, что к концу года у Украины будет уже 20 истребителей американского производства. Позднее украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил поставку самолетов.Как сообщает издание NYT, до конца года на поступивших истребителях смогут летать только 20 украинских пилотов, что позволит задействовать только десять F-16.

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россия, украина, запад, f-16