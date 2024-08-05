https://1prime.ru/20240805/fondovyy-rynok-850669860.html
В Азии рухнули фондовые индексы и акции техкомпаний. Вот в чём причина
В Азии рухнули фондовые индексы и акции техкомпаний. Вот в чём причина - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Азии рухнули фондовые индексы и акции техкомпаний. Вот в чём причина
Масштабное падение азиатских фондовых рынков стало следствием опасений участников рынка из-за экономики Штатов. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T12:12+0300
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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Масштабное падение азиатских фондовых рынков стало следствием опасений участников рынка из-за экономики Штатов. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела аналитики и продвижения компании "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.По словам эксперта, самый крупный обвал произошел в Японии, что обусловлено еретоком капитала в госдолг страны на фоне роста ключевой ставки. Ранее утром 5 августа японский фондовой рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января. Причем негативный тренд стартовал еще на прошлой неделе - американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%: вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, которая вызвала опасения рецессии.2 августа сообщалось, что американские Фондовые индексы снизились на 1-2 процента после публикации финансовой отчетности крупных американских компаний. Утром 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, также заметно снизились.
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россия, биржа
В Азии рухнули фондовые индексы и акции техкомпаний. Вот в чём причина
Эксперт Холоденко: обвал фондовых рынков Азии вызван опасениями из-за экономики США
МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Масштабное падение азиатских фондовых рынков стало следствием опасений участников рынка из-за экономики Штатов. Об этом РИА Новости рассказала начальник отдела аналитики и продвижения компании "БКС Мир инвестиций" Оксана Холоденко.
По словам эксперта, самый крупный обвал произошел в Японии, что обусловлено еретоком капитала в госдолг страны на фоне роста ключевой ставки.
Ранее утром 5 августа японский фондовой рынок пережил одно из сильнейших падений в своей истории: по итогам торгов индекс Nikkei снизился на 13,47%. Цена нефти марки Brent опустилась ниже $76 за баррель впервые с 9 января. Причем негативный тренд стартовал еще на прошлой неделе - американские фондовые индексы завершили пятницу падением на 1,5-2,4%: вышла статистика о неожиданно сильно выросшей безработице в США, которая вызвала опасения рецессии.
2 августа сообщалось, что американские Фондовые индексы снизились на 1-2 процента после публикации финансовой отчетности крупных американских компаний. Утром 5 августа основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в том числе японский Nikkei, также заметно снизились.
Трамп нашел виновных в падении мировых фондовых рынков