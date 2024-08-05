https://1prime.ru/20240805/gazprom-850680773.html

"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы

"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы - 05.08.2024, ПРАЙМ

"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы

Производственно-торговая компания "Эталон" стала победителем торгов по продаже производственно-технической базы "Газпрома" на юго-западе Москвы, сообщается в... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:56+0300

2024-08-05T17:56+0300

2024-08-05T17:56+0300

россия

газпром

https://cdnn.1prime.ru/img/84253/06/842530613_0:0:3206:1804_1920x0_80_0_0_4701a26f57ce6a4e18d21c3c786e4601.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Производственно-торговая компания "Эталон" стала победителем торгов по продаже производственно-технической базы "Газпрома" на юго-западе Москвы, сообщается в протоколе торгов на электронной торговой площадке Газпромбанка. Лот представляет собой имущественный комплекс, который находится по адресу: улица Обручева, 27, корпуса 2, 3, 4 и 5. Его площадь составляет около 22,2 тысячи квадратных метров. Компания ПТК "Эталон" предложила за этот актив более 4 миллиардов рублей. Начальная цена составляла 1,3 миллиарда рублей, включая НДС.Заявки на участие в торгах в том числе подавали структуры девелоперских компаний ПИК и "Основа". Ранее компания "Газпром" объявила о намерении продать недвижимость в Москве. Это связано с переездом в Санкт-Петербург. Речь идёт об офисах на улицах Строителей и Новочерёмушкинской, а также о нежилых помещениях на Новоданиловской набережной и улице Новочерёмушкинской. Среди объектов продажи — производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс "Империал парк отель & спа" в Новой Москве.Единственной компанией, подавшей заявку на покупку офиса "Газпрома" на улице Строителей, стало ООО "Фото.Арт". Эта компания принадлежит президенту Московского экономического института Игорю Сурату и его сыну Льву.

https://1prime.ru/20240729/gaz-850503689.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, газпром