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"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы - 05.08.2024, ПРАЙМ
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"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы
"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы - 05.08.2024, ПРАЙМ
"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы
Производственно-торговая компания "Эталон" стала победителем торгов по продаже производственно-технической базы "Газпрома" на юго-западе Москвы, сообщается в... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T17:56+0300
2024-08-05T17:56+0300
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газпром
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Производственно-торговая компания "Эталон" стала победителем торгов по продаже производственно-технической базы "Газпрома" на юго-западе Москвы, сообщается в протоколе торгов на электронной торговой площадке Газпромбанка. Лот представляет собой имущественный комплекс, который находится по адресу: улица Обручева, 27, корпуса 2, 3, 4 и 5. Его площадь составляет около 22,2 тысячи квадратных метров. Компания ПТК "Эталон" предложила за этот актив более 4 миллиардов рублей. Начальная цена составляла 1,3 миллиарда рублей, включая НДС.Заявки на участие в торгах в том числе подавали структуры девелоперских компаний ПИК и "Основа". Ранее компания "Газпром" объявила о намерении продать недвижимость в Москве. Это связано с переездом в Санкт-Петербург. Речь идёт об офисах на улицах Строителей и Новочерёмушкинской, а также о нежилых помещениях на Новоданиловской набережной и улице Новочерёмушкинской. Среди объектов продажи — производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс "Империал парк отель &amp; спа" в Новой Москве.Единственной компанией, подавшей заявку на покупку офиса "Газпрома" на улице Строителей, стало ООО "Фото.Арт". Эта компания принадлежит президенту Московского экономического института Игорю Сурату и его сыну Льву.
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россия, газпром
РОССИЯ, Газпром
17:56 05.08.2024
 
"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы

"Газпром" продал производственную базу на юго-западе Москвы

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазпром
Газпром - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Производственно-торговая компания "Эталон" стала победителем торгов по продаже производственно-технической базы "Газпрома" на юго-западе Москвы, сообщается в протоколе торгов на электронной торговой площадке Газпромбанка.
Лот представляет собой имущественный комплекс, который находится по адресу: улица Обручева, 27, корпуса 2, 3, 4 и 5. Его площадь составляет около 22,2 тысячи квадратных метров. Компания ПТК "Эталон" предложила за этот актив более 4 миллиардов рублей. Начальная цена составляла 1,3 миллиарда рублей, включая НДС.
Заявки на участие в торгах в том числе подавали структуры девелоперских компаний ПИК и "Основа".
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Ранее компания "Газпром" объявила о намерении продать недвижимость в Москве. Это связано с переездом в Санкт-Петербург. Речь идёт об офисах на улицах Строителей и Новочерёмушкинской, а также о нежилых помещениях на Новоданиловской набережной и улице Новочерёмушкинской.
Среди объектов продажи — производственно-техническая база на улице Обручева, имущественный комплекс автостоянки на улице Каховка и санаторно-курортный комплекс "Империал парк отель & спа" в Новой Москве.
Единственной компанией, подавшей заявку на покупку офиса "Газпрома" на улице Строителей, стало ООО "Фото.Арт". Эта компания принадлежит президенту Московского экономического института Игорю Сурату и его сыну Льву.
 
РОССИЯГазпром
 
 
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