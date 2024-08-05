https://1prime.ru/20240805/gosdolg-850659440.html

Госдолг Украины при Зеленском удвоился

Госдолг Украины при Зеленском удвоился - 05.08.2024, ПРАЙМ

Госдолг Украины при Зеленском удвоился

Госдолг Украины при Владимире Зеленском увеличился примерно на 74 миллиарда долларов - почти такая же сумма была занята при первых пяти президентах страны,... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T05:50+0300

2024-08-05T05:50+0300

2024-08-05T05:51+0300

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Госдолг Украины при Владимире Зеленском увеличился примерно на 74 миллиарда долларов - почти такая же сумма была занята при первых пяти президентах страны, следует из анализа РИА Новости данных украинского министерства финансов. По итогам первого полугодия государственная задолженность Украины составила 152,2 миллиарда долларов, или рекордные 88,4% от ВВП. Главным образом рос внешний государственный долг - на 59,5 миллиарда долларов, а внутренний увеличился только на 14,4 миллиарда. Таким образом, Зеленский стал рекордсменом по наращиванию обязательств Украины: за время его нахождения у власти они выросли на 73,8 миллиарда долларов. Это лишь на 4,6 миллиарда долларов меньше, чем сумма государственного долга, который Украина накопила с обретения независимости в 1991 году и до того как Зеленский пришел к власти в 2019 году. До этого лидером по увеличению государственного долга был Виктор Янукович, при котором обязательства страны увеличились на 33,5 миллиарда долларов. При Викторе Ющенко они выросли на 15,7 миллиарда долларов. Самые скромные заимствования были у первого украинского лидера Леонида Кравчука, который занял у внутренних и внешних кредиторов только порядка 400 миллионов долларов. При нем государственный долг составлял всего 1,1% ВВП.

https://1prime.ru/20240722/dolg-850319385.html

украина

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украина, владимир зеленский