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Киев получил первый транш прямой финансовой помощи от США
Киев получил первый транш прямой финансовой помощи от США - 05.08.2024, ПРАЙМ
Киев получил первый транш прямой финансовой помощи от США
Украина получила 3,9 миллиарда долларов поддержки от Вашингтона через Всемирный банк. Это стало первым траншем прямой финансовой помощи от США в 2024 году,... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T12:26+0300
2024-08-05T12:26+0300
2024-08-05T12:43+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Украина получила 3,9 миллиарда долларов поддержки от Вашингтона через Всемирный банк. Это стало первым траншем прямой финансовой помощи от США в 2024 году, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В четверг, 1 августа, министр финансов Украины Сергей Марченко объявил, что Киев подписал соглашение со Всемирным банком, согласно которому украинская сторона получит от США 3,9 миллиарда долларов в качестве бюджетной поддержки. Кроме того, ей будет обеспечено поддержание ликвидности бюджета."Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - рассказал Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он также подчеркнул, что полученные средства будут использованы для выплаты зарплат социальным работникам. Шмыгаль уточнил, что до конца года Украина планирует получить от Штатов еще 7,8 миллиарда долларов помощи.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее говорила, что Киев закрывает дыры в государственном бюджете посредством западного финансирования. Если Вашингтон остановит помощь Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".
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украина, сша, финансовая помощь для украины
УКРАИНА, США, финансовая помощь для Украины
Киев получил первый транш прямой финансовой помощи от США
Шмыгаль: Киев получил 3,9 миллиарда долларов гранта от США через Всемирный банк
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Украина получила 3,9 миллиарда долларов поддержки от Вашингтона через Всемирный банк. Это стало первым траншем прямой финансовой помощи от США в 2024 году, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
В четверг, 1 августа, министр финансов Украины Сергей Марченко объявил, что Киев подписал соглашение со Всемирным банком, согласно которому украинская сторона получит от США 3,9 миллиарда долларов в качестве бюджетной поддержки. Кроме того, ей будет обеспечено поддержание ликвидности бюджета.
"Украина получила 3,9 миллиарда долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году", - рассказал Шмыгаль в своем Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что полученные средства будут использованы для выплаты зарплат социальным работникам. Шмыгаль уточнил, что до конца года Украина планирует получить от Штатов еще 7,8 миллиарда долларов помощи.
Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее говорила, что Киев закрывает дыры в государственном бюджете посредством западного финансирования. Если Вашингтон остановит помощь Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".