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Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое

Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое - 05.08.2024, ПРАЙМ

Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое

Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T16:50+0300

2024-08-05T16:50+0300

2024-08-05T16:50+0300

мороженое

россия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Подмосковная семейная фабрика "Шоколадная студия", которая уже более 15 лет занимается изготовлением фигурок из шоколада, произвела инновационный продукт – нетающее мороженое", - отметили в пресс-службе. По данным Минсельхозпрода, создавалось нетающее мороженое из обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки, с помощью которой производители удалили влагу, продукт становится хрустящим и имеет длительный срок хранения. Мороженое представлено в виде брикета с вафлей, напоминает суфле. В ассортименте есть также клубничный и шоколадный вкусы. В ближайшее время продукция появится на прилавках, в настоящий момент компания регистрирует товарный знак и название, добавили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240703/morozhenoe-849721899.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мороженое, россия