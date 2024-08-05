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Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое
Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое - 05.08.2024, ПРАЙМ
Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое
Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T16:50+0300
2024-08-05T16:50+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "Подмосковная семейная фабрика "Шоколадная студия", которая уже более 15 лет занимается изготовлением фигурок из шоколада, произвела инновационный продукт – нетающее мороженое", - отметили в пресс-службе. По данным Минсельхозпрода, создавалось нетающее мороженое из обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки, с помощью которой производители удалили влагу, продукт становится хрустящим и имеет длительный срок хранения. Мороженое представлено в виде брикета с вафлей, напоминает суфле. В ассортименте есть также клубничный и шоколадный вкусы. В ближайшее время продукция появится на прилавках, в настоящий момент компания регистрирует товарный знак и название, добавили в ведомстве.
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мороженое, россия
мороженое, РОССИЯ
16:50 05.08.2024
 
Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое

Подмосковная семейная фабрика "Шоколадная студия" произвела нетающее мороженое

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЖара в Москве
Жара в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Подмосковная семейная фабрика произвела нетающее мороженое в виде брикета с вафлей, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Подмосковная семейная фабрика "Шоколадная студия", которая уже более 15 лет занимается изготовлением фигурок из шоколада, произвела инновационный продукт – нетающее мороженое", - отметили в пресс-службе.
По данным Минсельхозпрода, создавалось нетающее мороженое из обычного сливочного пломбира с использованием технологии сублимационной сушки, с помощью которой производители удалили влагу, продукт становится хрустящим и имеет длительный срок хранения. Мороженое представлено в виде брикета с вафлей, напоминает суфле. В ассортименте есть также клубничный и шоколадный вкусы.
В ближайшее время продукция появится на прилавках, в настоящий момент компания регистрирует товарный знак и название, добавили в ведомстве.
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