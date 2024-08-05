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Инфляция в Турции замедлилась на десять процентов по итогам июля

Инфляция в Турции замедлилась на десять процентов по итогам июля - 05.08.2024, ПРАЙМ

Инфляция в Турции замедлилась на десять процентов по итогам июля

Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц, почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщает в понедельник статистическое управление... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T10:38+0300

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инфляция

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СТАМБУЛ, 5 авг - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц, почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщает в понедельник статистическое управление страны (TÜİK). "Годовая инфляция в июле замедлилась до 61,78% в годовом исчислении, цены выросли на 3,23% в месячном исчислении", - сообщило бюро. В июне годовая инфляция была на уровне 71,6%. При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценивает годовую инфляцию на уровне 100% (113% месяцем ранее). Таким образом, замедление показателя продолжилось после того, как по итогам июня инфляция в стране замедлилась впервые за год. В последний раз до того замедление фиксировали по итогам июня прошлого года - тогда она составила 38,21%. После этого инфляция лишь ускорялась, а по итогам нынешнего мая её показатель в 75,45% стал максимальным с конца 2022 года. Тем временем центробанк Турции по итогам заседания в конце июля оставил ключевую ставку неизменной, на уровне 50%. Ставка не меняется уже четыре месяца. И, по словам заместителя председателя ЦБ, регулятор пока не планирует снижать её - предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее выразил надежду на то, что годовая инфляция в Турции в сентябре достигнет уровня ниже 50%. В июле международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции сразу на две ступени, с B3 до B1, благодаря реформам в турецкой экономике.

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турция, инфляция