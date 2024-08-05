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Раскрыто, где в России можно быстрее заработать на новый iPhone
Раскрыто, где в России можно быстрее заработать на новый iPhone - 05.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, где в России можно быстрее заработать на новый iPhone
Быстрее всего заработать на iPhone последней модели среди российских регионов получится в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, Москва оказалась лишь... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T08:20+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Быстрее всего заработать на iPhone последней модели среди российских регионов получится в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, Москва оказалась лишь на четвертом месте, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса быстрого выкупа техники "ДамПродам". Для составления рейтинга аналитики разделили месячный среднедушевой доход в каждом регионе на 21 рабочий день в месяц и узнали, как быстро получится заработать на смартфон при допущении, что человек тратит на это весь свой доход. "Быстрее всего накопить на новый iPhone 15 Pro получится у жителей Ямало-Ненецкого АО (18 дней), следом идут Чукотский АО (19 дней) и Ненецкий АО (21 день). Москва занимает лишь четвертое место в рейтинге (22 дня)", - выяснили авторы исследования. Согласно их расчетам, меньше месяца на это потребуется жителям шести российских регионов: помимо упомянутых выше, также проживающим в Магаданской (26 дней) и Сахалинской (30 дней) областях. А дольше всех для покупки нового смарфтона придется работать жителям Тывы и Карачаево-Черкесии (по 103 дня), а также Ингушетии (130 дней). Как выяснили аналитики, совокупно жителям 46 регионов России понадобится для этого больше двух месяцев.
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россия, iphone
Раскрыто, где в России можно быстрее заработать на новый iPhone
"ДамПродам": быстрее всего в РФ заработать на iPhone можно на Ямале и Чукотке
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Быстрее всего заработать на iPhone последней модели среди российских регионов получится в Ямало-Ненецком и Чукотском автономном округах, Москва оказалась лишь на четвертом месте, подсчитали для РИА Новости аналитики сервиса быстрого выкупа техники "ДамПродам".
Для составления рейтинга аналитики разделили месячный среднедушевой доход в каждом регионе на 21 рабочий день в месяц и узнали, как быстро получится заработать на смартфон при допущении, что человек тратит на это весь свой доход.
"Быстрее всего накопить на новый iPhone 15 Pro получится у жителей Ямало-Ненецкого АО (18 дней), следом идут Чукотский АО (19 дней) и Ненецкий АО (21 день). Москва занимает лишь четвертое место в рейтинге (22 дня)", - выяснили авторы исследования.
Согласно их расчетам, меньше месяца на это потребуется жителям шести российских регионов: помимо упомянутых выше, также проживающим в Магаданской (26 дней) и Сахалинской (30 дней) областях.
А дольше всех для покупки нового смарфтона придется работать жителям Тывы и Карачаево-Черкесии (по 103 дня), а также Ингушетии (130 дней). Как выяснили аналитики, совокупно жителям 46 регионов России понадобится для этого больше двух месяцев.
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