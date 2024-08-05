https://1prime.ru/20240805/iphone-14-850661095.html

Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей

Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ

Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей

Средняя цена на модели iPhone 14 в России в первом полугодии снизилась почти на четверть, до 80 тысяч рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года, в то... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T06:22+0300

2024-08-05T06:22+0300

2024-08-05T06:22+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена на модели iPhone 14 в России в первом полугодии снизилась почти на четверть, до 80 тысяч рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года, в то время как 13-я модель за год подешевела на 7%, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Сравнение за первое полугодие 2024/2023… iPhone 14 - средний чек покупки в первом полугодии 2024 года 79 636 руб, на 23% ниже, чем в прошлом году в то же время", - говорится в исследовании на основе анализа агрегированных обезличенных данных. В свою очередь число покупок такого смартфона уменьшилось более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом показатель на 3% выше, чем у моделей iPhone 13 в первом полугодии 2024 года. Отмечается, что модели iPhone 13 в первом полугодии этого года в среднем подешевели на 7%, до 66 тысяч рублей. Однако это на 15% дороже, чем iPhone 12 в первом полугодии 2023 года. Добавляется, что число покупок моделей iPhone 13 также снизилось – на 19%. По подсчетам аналитиков, средняя цена на модели iPhone 15, который появился в продаже осенью 2023 года, в первом полугодии 2024 года выше на 15%, чем у iPhone 14 за тот же период в прошлом году. Тогда как число покупок у новой модели выше на 13% по сравнению с iPhone 14 в то же время в 2023 году. "Каждый выход новой версии традиционно сопровождается высоким объемом маркетинговых активностей в целях роста продаж, забирая тем самым объемы реализации у предшественников. Тем не менее, есть покупатели, которые ждут такого снижения цен, чтобы приобрести немного устаревшие, но качественные устройства", - объяснили эксперты компании, добавив, что такую тенденцию стоит ожидать и с выходом в продажу iPhone 16.

https://1prime.ru/20230307/840003193.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

iphone 14, apple, россия