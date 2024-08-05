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Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240805/iphone-14-850661095.html
Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей
Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей - 05.08.2024, ПРАЙМ
Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей
Средняя цена на модели iPhone 14 в России в первом полугодии снизилась почти на четверть, до 80 тысяч рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года, в то... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T06:22+0300
2024-08-05T06:22+0300
экономика
iphone 14
apple
россия
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена на модели iPhone 14 в России в первом полугодии снизилась почти на четверть, до 80 тысяч рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года, в то время как 13-я модель за год подешевела на 7%, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Сравнение за первое полугодие 2024/2023… iPhone 14 - средний чек покупки в первом полугодии 2024 года 79 636 руб, на 23% ниже, чем в прошлом году в то же время", - говорится в исследовании на основе анализа агрегированных обезличенных данных. В свою очередь число покупок такого смартфона уменьшилось более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом показатель на 3% выше, чем у моделей iPhone 13 в первом полугодии 2024 года. Отмечается, что модели iPhone 13 в первом полугодии этого года в среднем подешевели на 7%, до 66 тысяч рублей. Однако это на 15% дороже, чем iPhone 12 в первом полугодии 2023 года. Добавляется, что число покупок моделей iPhone 13 также снизилось – на 19%. По подсчетам аналитиков, средняя цена на модели iPhone 15, который появился в продаже осенью 2023 года, в первом полугодии 2024 года выше на 15%, чем у iPhone 14 за тот же период в прошлом году. Тогда как число покупок у новой модели выше на 13% по сравнению с iPhone 14 в то же время в 2023 году. "Каждый выход новой версии традиционно сопровождается высоким объемом маркетинговых активностей в целях роста продаж, забирая тем самым объемы реализации у предшественников. Тем не менее, есть покупатели, которые ждут такого снижения цен, чтобы приобрести немного устаревшие, но качественные устройства", - объяснили эксперты компании, добавив, что такую тенденцию стоит ожидать и с выходом в продажу iPhone 16.
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iphone 14, apple, россия
Экономика, iPhone 14, Apple, РОССИЯ
06:22 05.08.2024
 
Цены на iPhone 14 упали почти на четверть, до 80 тысяч рублей

Цены на модели iPhone 14 в России снизились почти на четверть, до 80 тысяч рублей

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 14 в России
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Средняя цена на модели iPhone 14 в России в первом полугодии снизилась почти на четверть, до 80 тысяч рублей по сравнению с тем же периодом 2023 года, в то время как 13-я модель за год подешевела на 7%, подсчитали для РИА Новости специалисты аналитического сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Сравнение за первое полугодие 2024/2023… iPhone 14 - средний чек покупки в первом полугодии 2024 года 79 636 руб, на 23% ниже, чем в прошлом году в то же время", - говорится в исследовании на основе анализа агрегированных обезличенных данных.
В свою очередь число покупок такого смартфона уменьшилось более чем в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. При этом показатель на 3% выше, чем у моделей iPhone 13 в первом полугодии 2024 года.
Старт продаж iPhone 14 в России - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2023
Apple представила iPhone 14 в новом цвете
7 марта 2023, 17:29
Отмечается, что модели iPhone 13 в первом полугодии этого года в среднем подешевели на 7%, до 66 тысяч рублей. Однако это на 15% дороже, чем iPhone 12 в первом полугодии 2023 года. Добавляется, что число покупок моделей iPhone 13 также снизилось – на 19%.
По подсчетам аналитиков, средняя цена на модели iPhone 15, который появился в продаже осенью 2023 года, в первом полугодии 2024 года выше на 15%, чем у iPhone 14 за тот же период в прошлом году. Тогда как число покупок у новой модели выше на 13% по сравнению с iPhone 14 в то же время в 2023 году.
"Каждый выход новой версии традиционно сопровождается высоким объемом маркетинговых активностей в целях роста продаж, забирая тем самым объемы реализации у предшественников. Тем не менее, есть покупатели, которые ждут такого снижения цен, чтобы приобрести немного устаревшие, но качественные устройства", - объяснили эксперты компании, добавив, что такую тенденцию стоит ожидать и с выходом в продажу iPhone 16.
 
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