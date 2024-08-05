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Ипотека умерла, да здравствует ипотека: кто теперь ее достоин

Ипотека умерла, да здравствует ипотека: кто теперь ее достоин - 05.08.2024, ПРАЙМ

Ипотека умерла, да здравствует ипотека: кто теперь ее достоин

В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Реально ли купить квартиру по... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T04:04+0300

2024-08-05T04:04+0300

2024-08-05T04:04+0300

недвижимость

ипотека

семейная ипотека

льготная ипотека

ипотека с господдержкой

спрос на ипотеку

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ, Роман Серов. В начале июля завершилась самая масштабная и эпохальная госпрограмма по обеспечению россиян жильем — льготная ипотека под 8%. Реально ли купить квартиру по новым ипотечным ставкам и сколько для этого нужно зарабатывать, рассказали опрошенные агентством “Прайм” эксперты.После отмены программы льготной ипотеки на новостройки условия, конечно, стали заградительными, говорит Валерий Кочетков, директор направления "Новостройки" ИНКОМ-Недвижимость.К примеру, при цене квартиры 19 миллионов рублей и наличии первоначального взноса 15,1 процента ежемесячный платеж будет 292 тысячи рублей, а процентная ставка 21,3 процента. Платить так нужно в течение тридцати лет.Артур Сокольников, основатель агентства SOKOLNIKOV Estate приводит такие расчеты: квартира за 12 миллионов рублей, сумма кредита - 12 млн руб. При базовой ипотеке на 30 лет рыночная процентная ставка составит 21,8 процента, ежемесячный платеж - 222 181 рубль.При этом зарплата заемщика должна быть еще выше. Выдавая ипотеку, банки смотрят на коэффициент предельной долговой нагрузки. В идеале она не должна превышать 50% от подтвержденного дохода. Если брать упомянутые выше расчеты, он должен составлять 450-550 тысяч рублей. Конечно, банки понимают, что такие зарплаты у россиян единичные. Поэтому они сдвигают планку до 70 и даже 80%, милостиво позволяя клиенту оставлять на расходы несколько десятков тысяч рублей в месяц.Но желающих влезть в такую кабалу на десятилетия очень и очень немного. Государственная компания "Дом.РФ" прогнозирует снижение выдачи ипотеки по итогам 2024 года на 35-40%. Представители многих банков в неофициальных беседах сетуют – выдача ипотеки по рыночным ставкам практически рухнула.Выход есть, но подходит он не каждомуОднако льготные программы в обновленном виде сохраняются – они позволяют рынку более или менее держаться на плаву. По словам начальника аналитического отдела ИК "РИКОМ-ТРАСТ Олега Абелева, половина всего объема льготной ипотеки сейчас – это семейная ипотека. Еще несколько лет назад на нее приходилось не более трети.Он считает логичным, что в эпоху высоких ключевых ставок семейная ипотека остается самой популярной, показывая рост 82% по объемам выдачи в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Правда, условия для ее получения стали жестче – по крайней мере, один из детей в семье должен быть не старше шести лет (это ограничение снимается лишь для малых городов).Безусловно, сегодня по этой программе условия более лояльные. Например, при той же цене квартиры в 19 миллионов рублей ежемесячный платеж составит 72 тысячи рублей, процентная ставка 6 процентов, а необходимый подтвержденный доход должен быть 94 тысячи рублей, приводит расчеты Кочетков из "Инкома". Но так как максимальная сумма кредита 12 миллионов рублей, первоначальный платеж в этом случае должен составлять 37%, добавил он.Можно оформить комбинированную ипотеку, состоящую из семейной и базовой. Тогда первоначальный платеж будет 20,1 процента, доход надо подтвердить на сумму 160 тысяч рублей, процентная ставка - 9 процентов, а ежемесячный платеж - 122 тысячи рублей.Еще один вариант – оформить совместную программу застройщика и банков, где первые пять лет ставка по ипотеке может быть 8 процентов, а ежемесячный платеж - 110 тысяч рублей в течение этого срока. Потом придется либо платить больше по рыночной ставке, либо рефинансировать кредит, если условия станут лучше.Таким образом, по оценкам Кочеткова, разница в ежемесячном платеже между базовыми условиями и льготными может составить от 220 тысяч до 170 тысяч рублей. При средней зарплате в России 70 с небольшим тысяч рублей, а в Москве – 100 тысяч это не просто существенный, а основополагающий аргумент в пользу решения об ипотеке.Рынок замер минимум на годОбновлены условия и по IT-ипотеке: теперь она не распространяется на Москву и Санкт-Петербург, лимиты сокращены до 9 миллионов рублей, ставка увеличена с 5 до 6%. От компании требуется не только аккредитация Минцифры, но и получение ей налоговых льгот, а от заемщика. При этом устанавливается четкая планка по доходам заемщика, невзирая на возраст (раньше она не касалась людей до 35 лет).Несмотря на ужесточение, спрос на программу останется высоким, полагает руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов. Он ожидает расширения числа сделок в регионах, ведь там тоже есть немало IT-компаний. Это должно подстегнуть интерес застройщиков к региональным проектам.Однако прорыва на рынке недвижимости в текущей ситуации ждать было бы странно. В лучшем случае объемы сделок законсервируются, в худшем – будут сокращаться. Некоторый прирост возможен лишь при рыночной ставке в 15%, а настоящий взлет – при ставках в 10-12%. В первом полугодии следующего года ждать таких перемен вряд ли стоит, а вот начиная с июля они вполне возможны. Все будет зависеть от инфляции, политики Банка России и целого ряда других факторов, заключил эксперт.

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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Роман Серов https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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