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РБК: в России существенно снизилось количество заявок на семейную ипотеку
РБК: в России существенно снизилось количество заявок на семейную ипотеку - 05.08.2024, ПРАЙМ
РБК: в России существенно снизилось количество заявок на семейную ипотеку
Количество заявок на льготную семейную ипотеку в России в июле существенно снизилось в сравнении с июнем, следует из данных оператора программы "Дом.РФ",... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T08:48+0300
2024-08-05T08:48+0300
2024-08-05T08:51+0300
россия
семейная ипотека
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Количество заявок на льготную семейную ипотеку в России в июле существенно снизилось в сравнении с июнем, следует из данных оператора программы "Дом.РФ", которые приводит издание РБК.Так, согласно информации оператора, за месяц россияне подали лишь 152,6 тысячи заявок на семейный ипотечный кредит, что на 22 процента ниже, чем в июне. Отмечается, что подобная динамика обусловлена изменениями условий льготной семейной ипотеки. По данным издания, в июне россияне пытались успеть взять ипотечный кредит до принятия изменений, что и спровоцировало такой высокий спрос и, следовательно, огромное число заявок.Как пишет газета, сильнее всего спрос на семейную ипотеку снизился в Ленинградская область (минус 56,1 процента) и Санкт-Петербург (минус 37,6 процента). В Москве же наблюдается падение на 28,1 процента в сравнении с июнем.В то же время, как заметили аналитики, повышение ставки Банком России может стать толчком для роста спроса на льготные ипотечные программы. По словам управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, россияне будут торопиться оформить кредит на текущих условиях, пока ставка не выросла снова.
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россия, семейная ипотека
РБК: в России существенно снизилось количество заявок на семейную ипотеку
РБК: число заявок на семейную ипотеку упало на 22% после перезапуска программы
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
Количество заявок на льготную семейную ипотеку в России в июле существенно снизилось в сравнении с июнем, следует из данных оператора программы "Дом.РФ", которые приводит
издание РБК.
Так, согласно информации оператора, за месяц россияне подали лишь 152,6 тысячи заявок на семейный ипотечный кредит, что на 22 процента ниже, чем в июне.
Отмечается, что подобная динамика обусловлена изменениями условий льготной семейной ипотеки. По данным издания, в июне россияне пытались успеть взять ипотечный кредит до принятия изменений, что и спровоцировало такой высокий спрос и, следовательно, огромное число заявок.
Как пишет газета, сильнее всего спрос на семейную ипотеку снизился в Ленинградская область (минус 56,1 процента) и Санкт-Петербург (минус 37,6 процента). В Москве же наблюдается падение на 28,1 процента в сравнении с июнем.
В то же время, как заметили аналитики, повышение ставки Банком России может стать толчком для роста спроса на льготные ипотечные программы. По словам управляющего директора компании "Метриум" Руслана Сырцова, россияне будут торопиться оформить кредит на текущих условиях, пока ставка не выросла снова.
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