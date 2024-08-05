https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850681320.html

ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке - 05.08.2024, ПРАЙМ

ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке

ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1,7 процентного пункта в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов, сообщила... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T19:17+0300

2024-08-05T19:17+0300

2024-08-05T19:17+0300

недвижимость

россия

втб

ипотека

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/44/842864493_0:172:2898:1802_1920x0_80_0_0_aec1c46999d566f01e206d5427839b72.jpg

МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1,7 процентного пункта в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ с 6 августа изменит ставки по рыночным программам ипотеки. Повышение составит от 0,5 до 1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов", - говорится в сообщении. Пресс-служба поясняет, что изменение продиктовано резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании. Кредиты на покупку квартир в ВТБ теперь будут доступны от 20,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, внесении 30% первоначального взноса и крупном размере кредита. Заемщики, получившие одобрение заявлений до понедельника, смогут воспользоваться действующими условиями до 16 августа включительно. ВТБ также увеличит дисконты для зарплатных клиентов и сохранит ставки по госпрограммам без изменений."Не исключаем, что в ближайшее время изменения в своих ипотечных программах проведут и другие игроки, в результате чего средние ставки по рыночной ипотеке превысят 20%. На этом фоне "охлаждение" спроса на ипотеку усилится", — сообщил банк. По оценке ВТБ, во втором полугодии россияне оформят ипотеку на 4,6 триллиона рублей. Это на 42 процента меньше, чем годом ранее. В первом полугодии банк зафиксировал сокращение ипотечных выдач на 37 процентов.

https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850663201.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, втб, ипотека