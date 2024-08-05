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ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке
ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке - 05.08.2024, ПРАЙМ
ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке
ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1,7 процентного пункта в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов, сообщила... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T19:17+0300
2024-08-05T19:17+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1,7 процентного пункта в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов, сообщила пресс-служба банка. "ВТБ с 6 августа изменит ставки по рыночным программам ипотеки. Повышение составит от 0,5 до 1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов", - говорится в сообщении. Пресс-служба поясняет, что изменение продиктовано резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании. Кредиты на покупку квартир в ВТБ теперь будут доступны от 20,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, внесении 30% первоначального взноса и крупном размере кредита. Заемщики, получившие одобрение заявлений до понедельника, смогут воспользоваться действующими условиями до 16 августа включительно. ВТБ также увеличит дисконты для зарплатных клиентов и сохранит ставки по госпрограммам без изменений."Не исключаем, что в ближайшее время изменения в своих ипотечных программах проведут и другие игроки, в результате чего средние ставки по рыночной ипотеке превысят 20%. На этом фоне "охлаждение" спроса на ипотеку усилится", — сообщил банк. По оценке ВТБ, во втором полугодии россияне оформят ипотеку на 4,6 триллиона рублей. Это на 42 процента меньше, чем годом ранее. В первом полугодии банк зафиксировал сокращение ипотечных выдач на 37 процентов.
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россия, втб, ипотека
Недвижимость, РОССИЯ, ВТБ, ипотека
ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке
ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1,7 п.п.
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. ВТБ с 6 августа повысит ставки по рыночной ипотеке на 0,5-1,7 процентного пункта в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов, сообщила пресс-служба банка.
"ВТБ с 6 августа изменит ставки по рыночным программам ипотеки. Повышение составит от 0,5 до 1,7 п.п. в зависимости от размера первого взноса и сегмента клиентов", - говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что изменение продиктовано резким увеличением ключевой ставки ЦБ РФ на последнем заседании. Кредиты на покупку квартир в ВТБ теперь будут доступны от 20,5% годовых при условии комплексного страхования, подтверждении дохода и занятости, внесении 30% первоначального взноса и крупном размере кредита.
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Заемщики, получившие одобрение заявлений до понедельника, смогут воспользоваться действующими условиями до 16 августа включительно. ВТБ также увеличит дисконты для зарплатных клиентов и сохранит ставки по госпрограммам без изменений.
"Не исключаем, что в ближайшее время изменения в своих ипотечных программах проведут и другие игроки, в результате чего средние ставки по рыночной ипотеке превысят 20%. На этом фоне "охлаждение" спроса на ипотеку усилится", — сообщил банк.
По оценке ВТБ, во втором полугодии россияне оформят ипотеку на 4,6 триллиона рублей. Это на 42 процента меньше, чем годом ранее. В первом полугодии банк зафиксировал сокращение ипотечных выдач на 37 процентов.