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Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках
Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках - 05.08.2024, ПРАЙМ
Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках
После обновления условий IT-ипотеки в Казани можно приобрести только однокомнатную квартиру без дополнительных затрат, пишет РБК со ссылкой на исследования... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T22:19+0300
2024-08-05T22:19+0300
недвижимость
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ипотека
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. После обновления условий IT-ипотеки в Казани можно приобрести только однокомнатную квартиру без дополнительных затрат, пишет РБК со ссылкой на исследования компании ЦИАН.По новым правилам максимальный размер IT-ипотеки составляет девять миллионов рублей для всех регионов России. Не менее 20,1% первоначального взноса должно составлять около 2,3 миллиона рублей. Без дополнительных доплат по ипотеке можно купить квартиру стоимостью до 11,3 миллиона рублей.По мнению экспертов ЦИАН, изменение условий IT-ипотеки может привести к снижению её популярности в городах-миллионниках на 5–10%.По данным ЦИАН, в Казани суммы обновленной IT-ипотеки хватит только на покупку однокомнатной квартиры. В Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Самаре на эти деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру. В остальных городах-миллионниках при покупке трёхкомнатной квартиры доплаты не потребуется.
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россия, ипотека, недвижимость
Недвижимость, РОССИЯ, ипотека, Недвижимость
22:19 05.08.2024
 
Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках

РБК: изменение лимита по госпрограмме сказалось на доступности жилья в Казани

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтроительство жилого дома в Москве
Строительство жилого дома в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. После обновления условий IT-ипотеки в Казани можно приобрести только однокомнатную квартиру без дополнительных затрат, пишет РБК со ссылкой на исследования компании ЦИАН.
По новым правилам максимальный размер IT-ипотеки составляет девять миллионов рублей для всех регионов России. Не менее 20,1% первоначального взноса должно составлять около 2,3 миллиона рублей. Без дополнительных доплат по ипотеке можно купить квартиру стоимостью до 11,3 миллиона рублей.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке
19:17
По мнению экспертов ЦИАН, изменение условий IT-ипотеки может привести к снижению её популярности в городах-миллионниках на 5–10%.
По данным ЦИАН, в Казани суммы обновленной IT-ипотеки хватит только на покупку однокомнатной квартиры.
В Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Самаре на эти деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру. В остальных городах-миллионниках при покупке трёхкомнатной квартиры доплаты не потребуется.
 
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