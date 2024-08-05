https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850682911.html

Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках

Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках - 05.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты оценили снижение доступности жилья по IT-ипотеке в миллионниках

После обновления условий IT-ипотеки в Казани можно приобрести только однокомнатную квартиру без дополнительных затрат, пишет РБК со ссылкой на исследования... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T22:19+0300

2024-08-05T22:19+0300

2024-08-05T22:19+0300

недвижимость

россия

ипотека

недвижимость

https://cdnn.1prime.ru/img/84268/73/842687345_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_6565aaa51566117739b9ce6c9abfaa2f.jpg

МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. После обновления условий IT-ипотеки в Казани можно приобрести только однокомнатную квартиру без дополнительных затрат, пишет РБК со ссылкой на исследования компании ЦИАН.По новым правилам максимальный размер IT-ипотеки составляет девять миллионов рублей для всех регионов России. Не менее 20,1% первоначального взноса должно составлять около 2,3 миллиона рублей. Без дополнительных доплат по ипотеке можно купить квартиру стоимостью до 11,3 миллиона рублей.По мнению экспертов ЦИАН, изменение условий IT-ипотеки может привести к снижению её популярности в городах-миллионниках на 5–10%.По данным ЦИАН, в Казани суммы обновленной IT-ипотеки хватит только на покупку однокомнатной квартиры. В Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге и Самаре на эти деньги можно приобрести двухкомнатную квартиру. В остальных городах-миллионниках при покупке трёхкомнатной квартиры доплаты не потребуется.

https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850681320.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ипотека, недвижимость