Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке - 05.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Недвижимость
https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850683199.html
Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке - 05.08.2024, ПРАЙМ
Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке
Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T23:12+0300
2024-08-05T23:12+0300
недвижимость
россия
сбербанк
ипотека
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_d58e6c9726cd92d5c7a447ff34fb13e5.jpg
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. С 6 августа 2024 года Сбербанк изменит ставки по жилищным кредитам на платформе "Домклик". Это решение связано с повышением ключевой ставки Банка России на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, о котором было объявлено 26 июля 2024 года.В сообщении говорится, что в "Сбере" минимальная процентная ставка на вторичном рынке составит 20%. Это возможно при страховании жизни, покупке недвижимости через витрину "Домклик", использовании сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при первоначальном взносе более 20% от стоимости недвижимости.Минимальная процентная ставка на первичном рынке составит 20,3%, если вы воспользуетесь страхованием жизни, акцией "Ипотека плюс" и внесете первоначальный взнос от 20%.Сообщается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта для первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта для первоначального взноса более 30%. Это касается следующих программ: "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков" и "Коммерческая недвижимость".В сообщении также отмечается, что по программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта для первого взноса менее 30%, и на 1,1 процентный пункт — для первого взноса 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки вырастут на 2 процентных пункта.Условия кредитования по заявкам, принятым до 6 августа включительно, остаются прежними.
https://1prime.ru/20240805/ipoteka-850681320.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84311/96/843119673_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_82c80334c7798a0ec2c3e5686a0e7460.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сбербанк, ипотека
Недвижимость, РОССИЯ, Сбербанк, ипотека
23:12 05.08.2024
 
Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальная составит 20%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка.
С 6 августа 2024 года Сбербанк изменит ставки по жилищным кредитам на платформе "Домклик". Это решение связано с повышением ключевой ставки Банка России на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, о котором было объявлено 26 июля 2024 года.
В сообщении говорится, что в "Сбере" минимальная процентная ставка на вторичном рынке составит 20%. Это возможно при страховании жизни, покупке недвижимости через витрину "Домклик", использовании сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при первоначальном взносе более 20% от стоимости недвижимости.
Минимальная процентная ставка на первичном рынке составит 20,3%, если вы воспользуетесь страхованием жизни, акцией "Ипотека плюс" и внесете первоначальный взнос от 20%.
Вывеска ВТБ на здании в Москве. - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
ВТБ с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке
19:17
Сообщается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта для первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта для первоначального взноса более 30%. Это касается следующих программ: "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков" и "Коммерческая недвижимость".
В сообщении также отмечается, что по программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта для первого взноса менее 30%, и на 1,1 процентный пункт — для первого взноса 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки вырастут на 2 процентных пункта.
Условия кредитования по заявкам, принятым до 6 августа включительно, остаются прежними.
 
НедвижимостьРОССИЯСбербанкипотека
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала