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Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке - 05.08.2024, ПРАЙМ

Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке

Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T23:12+0300

2024-08-05T23:12+0300

2024-08-05T23:12+0300

недвижимость

россия

сбербанк

ипотека

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Сбербанк с 6 августа повышает ставки по рыночной ипотеке, минимальные теперь составят 20%, сообщили в пресс-службе банка. С 6 августа 2024 года Сбербанк изменит ставки по жилищным кредитам на платформе "Домклик". Это решение связано с повышением ключевой ставки Банка России на 200 базисных пунктов, до 18% годовых, о котором было объявлено 26 июля 2024 года.В сообщении говорится, что в "Сбере" минимальная процентная ставка на вторичном рынке составит 20%. Это возможно при страховании жизни, покупке недвижимости через витрину "Домклик", использовании сервиса "Юридической проверки", акции "Ипотека плюс" и при первоначальном взносе более 20% от стоимости недвижимости.Минимальная процентная ставка на первичном рынке составит 20,3%, если вы воспользуетесь страхованием жизни, акцией "Ипотека плюс" и внесете первоначальный взнос от 20%.Сообщается, что ставки будут увеличены на 0,3 процентных пункта для первоначального взноса до 30% и на 0,8 процентных пункта для первоначального взноса более 30%. Это касается следующих программ: "Загородная недвижимость", "Приобретение готового жилья", "Гараж", "Акция для застройщиков" и "Коммерческая недвижимость".В сообщении также отмечается, что по программе "Строительство жилого дома" ставки будут увеличены на 0,6 процентных пункта для первого взноса менее 30%, и на 1,1 процентный пункт — для первого взноса 30% и более. По программе "Нецелевой под залог недвижимости" ставки вырастут на 2 процентных пункта.Условия кредитования по заявкам, принятым до 6 августа включительно, остаются прежними.

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россия, сбербанк, ипотека