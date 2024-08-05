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Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать, заявил МИД Израиля

Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать, заявил МИД Израиля - 05.08.2024, ПРАЙМ

Иран через Венгрию предупредил о намерении атаковать, заявил МИД Израиля

Власти Ирана через Венгрию передали Израилю предупреждение о своих планах атаковать, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на министра иностранных дел... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T20:23+0300

2024-08-05T20:23+0300

2024-08-05T20:51+0300

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Власти Ирана через Венгрию передали Израилю предупреждение о своих планах атаковать, сообщила газета Jerusalem Post со ссылкой на министра иностранных дел Израиля Исраэля Каца. Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто рассказал о телефонных разговорах с министрами иностранных дел Израиля и Ирана. По итогам этих бесед стало ясно, что ситуация на Ближнем Востоке близка к обострению.Издание сообщает, что Иран передал своё сообщение Израилю через министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. Сийярто связался с Кацем напрямую, чтобы объяснить, что он получил эту информацию от исполняющего обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери.На прошлой неделе в пригороде Бейрута в результате ударов ВВС Израиля был убит высокопоставленный командир шиитского движения Фуад Шукр. Был разрушен жилой дом, в котором он находился. Пострадали 68 мирных граждан. Лидер ХАМАС Хасан Насрулла заявил, что движение переходит на новый уровень борьбы с Израилем и грозит ему сильным ответным ударом. В Тегеране был убит глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания. В ответ израильское руководство заявило о готовности нанести по Ливану удары в случае атаки со стороны Ирана и движений сопротивления в регионе.В воскресенье телеканал NBC News сообщил, что Израиль готовится к возможной многодневной атаке со стороны Ирана и шиитского движения "Хезболлах" после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и командира "Хезболлы" Фуада Шукра.

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иран, израиль, венгрия