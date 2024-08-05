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Раскрыто, сколько в среднем у россиянина есть дебетовых и кредитных карт - 05.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240805/karty-850661482.html
Раскрыто, сколько в среднем у россиянина есть дебетовых и кредитных карт
Раскрыто, сколько в среднем у россиянина есть дебетовых и кредитных карт - 05.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько в среднем у россиянина есть дебетовых и кредитных карт
Большинство россиян пользуются одной кредиткой, вместе с тем имея три и более дебетовых карт разных банков, говорится в исследовании финансового маркетплейса... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T06:56+0300
2024-08-05T06:56+0300
экономика
банковские карты
кредитные карты
банки
россия
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Большинство россиян пользуются одной кредиткой, вместе с тем имея три и более дебетовых карт разных банков, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости. "Количество карт у одного опрошенного различается в зависимости от типа продукта: в части кредитных карт клиенты более склонны к тому, чтобы оформлять их в единственном экземпляре или не иметь вовсе, в то время как у большинства держателей дебетовых карт их три и более от разных банков", - говорится в материалах. Согласно данным исследования, среди обстоятельств, вызывающих недовольство дебетовыми картами при использовании, почти половина опрошенных (45%) называли систему начисления кэшбэка и бонусов. Далее с большим отрывом, хотя также со значительной долей, расположился процент на остаток (31%). Следующие по популярности - стоимость обслуживания (19%), лимиты на переводы или снятие (18%), работа службы поддержки банка (16%). Отмечается, что основные причины неудовлетворенности кредитными картами во многом связаны с природой этого продукта, а также с их использованием не для оплаты покупок. Наиболее часто недовольство вызывают условия снятия наличных и комиссии за переводы (оба обстоятельства в 29% случаев), на втором месте расположилась процентная ставка (28%), далее - кредитный лимит (26%) и стоимость обслуживания (17%). Также указывается, что россияне при оформлении кредитных карт сталкиваются с несоответствием рекламных условий индивидуально предложенным. "Необходимо отметить, что поскольку параметры кредитки, в том числе кредитный лимит, предлагаются клиенту исходя из его характеристик, условия по карте обычно отличаются от рекламных, поэтому с этим обстоятельством неизбежно придется столкнуться", - поясняют эксперты. В целом же средний уровень удовлетворенности в обоих типах карт оказался одинаковым - на уровне 3,8 балла. Аналитики отмечают, что молодые клиенты (до 30 лет) склонны более положительно оценивать опыт использования дебетовых карт, а клиенты среднего возраста (41–60 лет) - кредитных.
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банковские карты, кредитные карты, банки, россия
Экономика, банковские карты, кредитные карты, Банки, РОССИЯ
06:56 05.08.2024
 
Раскрыто, сколько в среднем у россиянина есть дебетовых и кредитных карт

"Банки.ру": большинство россиян используют более трех дебетовых карт и одну кредитку

© РИА Новости . Игорь Егоров | Перейти в медиабанкКарты "Мир" за рубежом
Карты Мир за рубежом - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Игорь Егоров
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Большинство россиян пользуются одной кредиткой, вместе с тем имея три и более дебетовых карт разных банков, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"Количество карт у одного опрошенного различается в зависимости от типа продукта: в части кредитных карт клиенты более склонны к тому, чтобы оформлять их в единственном экземпляре или не иметь вовсе, в то время как у большинства держателей дебетовых карт их три и более от разных банков", - говорится в материалах.
Согласно данным исследования, среди обстоятельств, вызывающих недовольство дебетовыми картами при использовании, почти половина опрошенных (45%) называли систему начисления кэшбэка и бонусов. Далее с большим отрывом, хотя также со значительной долей, расположился процент на остаток (31%). Следующие по популярности - стоимость обслуживания (19%), лимиты на переводы или снятие (18%), работа службы поддержки банка (16%).
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Отмечается, что основные причины неудовлетворенности кредитными картами во многом связаны с природой этого продукта, а также с их использованием не для оплаты покупок. Наиболее часто недовольство вызывают условия снятия наличных и комиссии за переводы (оба обстоятельства в 29% случаев), на втором месте расположилась процентная ставка (28%), далее - кредитный лимит (26%) и стоимость обслуживания (17%).
Также указывается, что россияне при оформлении кредитных карт сталкиваются с несоответствием рекламных условий индивидуально предложенным. "Необходимо отметить, что поскольку параметры кредитки, в том числе кредитный лимит, предлагаются клиенту исходя из его характеристик, условия по карте обычно отличаются от рекламных, поэтому с этим обстоятельством неизбежно придется столкнуться", - поясняют эксперты.
В целом же средний уровень удовлетворенности в обоих типах карт оказался одинаковым - на уровне 3,8 балла. Аналитики отмечают, что молодые клиенты (до 30 лет) склонны более положительно оценивать опыт использования дебетовых карт, а клиенты среднего возраста (41–60 лет) - кредитных.
 
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