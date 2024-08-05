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Крайняя мера: как обезвредить фейковое приложение банка
Крайняя мера: как обезвредить фейковое приложение банка - 05.08.2024, ПРАЙМ
Крайняя мера: как обезвредить фейковое приложение банка
Бывает, что пользователи случайно скачивают фейковое приложение банка на свой телефон. Как обезопасить себя от потери денег, если такое случилось, рассказал... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T02:02+0300
2024-08-05T02:02+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Бывает, что пользователи случайно скачивают фейковое приложение банка на свой телефон. Как обезопасить себя от потери денег, если такое случилось, рассказал агентству "Прайм" Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.Он предупредил, что любое приложение для загрузки не из официальных магазинов приложений может быть фейковым и представлять угрозу. В случае с банковским приложением это может быть вдвойне опасно, ведь через него мошенники могут украсть все ваши деньги.Поэтому прежде, чем что-то скачать, обратите внимание на название и логотип приложения. Сомнительное наименование разработчика, низкий рейтинг и плохие отзывы вполне могут оказаться индикаторами фальшивки.Если вы его открыли и заподозрили неладное, не вводите логины, пароли, номера карт или другую конфиденциальную информацию. Постарайтесь как можно скорее удалить фейковое приложение из вашего телефона, говорит эксперт."Затем войдите в интернет-банкинг через официальное приложение или сайт банка и проверьте свои счета, не было ли подозрительных транзакций", - советует Гулевич. После этого заблокируйте счета и запросите перевыпуск банковских карт. Также передайте в банк сообщение о мошенническом приложении.Если вы все же вводили свои данные в фейковом приложении, измените пароли для доступа к вашему онлайн-банкингу и другим важным аккаунтам, а также к электронной почте. Блокировка счетов и перевыпуск карт здесь тоже обязательное действие. Это неприятная мера, ведь восстанавливать карты и доступы придется долго, но личные деньги и безопасность дороже.После этого важно проверить устройство на наличие вредоносных программ с помощью антивирусного программного обеспечения, рассказал эксперт.
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эксклюзив, мобильное приложение, банковские приложения, самые популярные мобильные приложения
Эксклюзив, мобильное приложение, банковские приложения, самые популярные мобильные приложения
Крайняя мера: как обезвредить фейковое приложение банка
Эксперт Гулевич: сомнительное приложение банка нужно удалить как можно скорее
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Бывает, что пользователи случайно скачивают фейковое приложение банка на свой телефон. Как обезопасить себя от потери денег, если такое случилось, рассказал агентству "Прайм" Виктор Гулевич, директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция.
Он предупредил, что любое приложение для загрузки не из официальных магазинов приложений может быть фейковым и представлять угрозу. В случае с банковским приложением это может быть вдвойне опасно, ведь через него мошенники могут украсть все ваши деньги.
Поэтому прежде, чем что-то скачать, обратите внимание на название и логотип приложения. Сомнительное наименование разработчика, низкий рейтинг и плохие отзывы вполне могут оказаться индикаторами фальшивки.
Если вы его открыли и заподозрили неладное, не вводите логины, пароли, номера карт или другую конфиденциальную информацию. Постарайтесь как можно скорее удалить фейковое приложение из вашего телефона, говорит эксперт.
"Затем войдите в интернет-банкинг через официальное приложение или сайт банка и проверьте свои счета, не было ли подозрительных транзакций", - советует Гулевич. После этого заблокируйте счета и запросите перевыпуск банковских карт. Также передайте в банк сообщение о мошенническом приложении.
Если вы все же вводили свои данные в фейковом приложении, измените пароли для доступа к вашему онлайн-банкингу и другим важным аккаунтам, а также к электронной почте. Блокировка счетов и перевыпуск карт здесь тоже обязательное действие. Это неприятная мера, ведь восстанавливать карты и доступы придется долго, но личные деньги и безопасность дороже.
После этого важно проверить устройство на наличие вредоносных программ с помощью антивирусного программного обеспечения, рассказал эксперт.
"Сбер" предупредил о фейковом приложении банка в App Store