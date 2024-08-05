https://1prime.ru/20240805/kitay-850667866.html
Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году
Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году - 05.08.2024, ПРАЙМ
Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году
Крупнейшей экономикой в мире к 2035 году станет Китай. Об этом сообщается в совместно подготовленном КНР, Россией, Канадой и Индией докладе. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:35+0300
2024-08-05T11:35+0300
2024-08-05T11:35+0300
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/47/842424756_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_61ded07f23d04a6984c52c36f5105bb9.jpg
ПЕКИН, 5 авг - ПРАЙМ. Крупнейшей экономикой в мире к 2035 году станет Китай. Об этом сообщается в совместно подготовленном КНР, Россией, Канадой и Индией докладе. Презентация доклада состоялась в китайской столице Пекин.Согласно материалу, китайская научно-технологическая мощь сможет достичь мирового уровня уже через десять лет. Также отмечается, что в этому сроку будут сформированы новые институты открытой экономики, что поспособствует более глубокой и быстрой интеграции Китая в мирую экономическую систему. Благодаря этому Китай, как пишут авторы доклада, сможет существенно повысить свою международную конкурентоспособность. Доклад, получивший название "Решающая битва: прогресс в деле всестороннего углубления реформ в Китае, обеспечение высококачественных стандартов открытости в Новую эпоху и перспективы на 2029 и 2035 годы", был написан совместными усилиями аналитиков института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, общероссийской общественной организацией "Вольное экономическое общество России". Также в его написании приняли участие исследователи из Матитобского университета в Канаде и сотрудники экономического и культурного совета Индии и Китая.
https://1prime.ru/20240802/antonov-850616077.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84242/47/842424756_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_648ae42739c41f779ef77ef85b9c4056.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай
Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году
Экономисты: экономика Китая станет крупнейшей в мире к 2035 году
ПЕКИН, 5 авг - ПРАЙМ. Крупнейшей экономикой в мире к 2035 году станет Китай. Об этом сообщается в совместно подготовленном КНР, Россией, Канадой и Индией докладе.
Презентация доклада состоялась в китайской столице Пекин.
Согласно материалу, китайская научно-технологическая мощь сможет достичь мирового уровня уже через десять лет. Также отмечается, что в этому сроку будут сформированы новые институты открытой экономики, что поспособствует более глубокой и быстрой интеграции Китая в мирую экономическую систему.
Благодаря этому Китай, как пишут авторы доклада, сможет существенно повысить свою международную конкурентоспособность.
Доклад, получивший название "Решающая битва: прогресс в деле всестороннего углубления реформ в Китае, обеспечение высококачественных стандартов открытости в Новую эпоху и перспективы на 2029 и 2035 годы", был написан совместными усилиями аналитиков института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, общероссийской общественной организацией "Вольное экономическое общество России".
Также в его написании приняли участие исследователи из Матитобского университета в Канаде и сотрудники экономического и культурного совета Индии и Китая.
Антонов упрекнул США за попытки поучить Россию и Китай в ядерной сфере