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Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году

Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году - 05.08.2024, ПРАЙМ

Экономике Китая предрекли стать крупнейшей в мире к 2035 году

Крупнейшей экономикой в мире к 2035 году станет Китай. Об этом сообщается в совместно подготовленном КНР, Россией, Канадой и Индией докладе. | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T11:35+0300

2024-08-05T11:35+0300

2024-08-05T11:35+0300

россия

китай

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ПЕКИН, 5 авг - ПРАЙМ. Крупнейшей экономикой в мире к 2035 году станет Китай. Об этом сообщается в совместно подготовленном КНР, Россией, Канадой и Индией докладе. Презентация доклада состоялась в китайской столице Пекин.Согласно материалу, китайская научно-технологическая мощь сможет достичь мирового уровня уже через десять лет. Также отмечается, что в этому сроку будут сформированы новые институты открытой экономики, что поспособствует более глубокой и быстрой интеграции Китая в мирую экономическую систему. Благодаря этому Китай, как пишут авторы доклада, сможет существенно повысить свою международную конкурентоспособность. Доклад, получивший название "Решающая битва: прогресс в деле всестороннего углубления реформ в Китае, обеспечение высококачественных стандартов открытости в Новую эпоху и перспективы на 2029 и 2035 годы", был написан совместными усилиями аналитиков института финансовых исследований "Чунъян" при Китайском народном университете, общероссийской общественной организацией "Вольное экономическое общество России". Также в его написании приняли участие исследователи из Матитобского университета в Канаде и сотрудники экономического и культурного совета Индии и Китая.

https://1prime.ru/20240802/antonov-850616077.html

китай

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