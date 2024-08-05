https://1prime.ru/20240805/likhoradka-850674582.html
В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила
В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила
В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:24+0300
2024-08-05T14:24+0300
2024-08-05T14:24+0300
инфекция
роспотребнадзор
астраханская область
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/82/827208279_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ec8b8652cbb13665973c527fbf07a09.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - ПРАЙМ. В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора по области агентству РИА Новости."На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - рассказал источник. Подчеркивается, что заразившиеся являются жителями Астрахани, а также Приволжского и Икрянинского районов. "Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - сообщили в управлении. В прошлом году в области было зафиксировано семь случаев заражения вирусом. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь. Ее природные очаги были отмечены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Преимущественно заболевание передается через укусы комаров. Инкубационный период составляет в среднем 3-6 дней.
https://1prime.ru/20240803/otravlenie-850648016.html
астраханская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82720/82/827208279_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_193c51ad485b37abfb6132ff74eeddb9.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
инфекция, роспотребнадзор, астраханская область
инфекция, Роспотребнадзор, Астраханская область
В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила
Роспотребнадзор: первые 4 случая лихорадки Западного Нила выявлены в Астраханской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - ПРАЙМ. В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора по области агентству РИА Новости.
"На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - рассказал источник.
Подчеркивается, что заразившиеся являются жителями Астрахани, а также Приволжского и Икрянинского районов. "Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - сообщили в управлении.
В прошлом году в области было зафиксировано семь случаев заражения вирусом. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь. Ее природные очаги были отмечены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Преимущественно заболевание передается через укусы комаров. Инкубационный период составляет в среднем 3-6 дней.
Роспотребнадзор назвал причину отравления детей в лагере под Калининградом