https://1prime.ru/20240805/likhoradka-850674582.html

В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила

В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила - 05.08.2024, ПРАЙМ

В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила

В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T14:24+0300

2024-08-05T14:24+0300

2024-08-05T14:24+0300

инфекция

роспотребнадзор

астраханская область

https://cdnn.1prime.ru/img/82720/82/827208279_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_8ec8b8652cbb13665973c527fbf07a09.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - ПРАЙМ. В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора по области агентству РИА Новости."На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - рассказал источник. Подчеркивается, что заразившиеся являются жителями Астрахани, а также Приволжского и Икрянинского районов. "Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - сообщили в управлении. В прошлом году в области было зафиксировано семь случаев заражения вирусом. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь. Ее природные очаги были отмечены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Преимущественно заболевание передается через укусы комаров. Инкубационный период составляет в среднем 3-6 дней.

https://1prime.ru/20240803/otravlenie-850648016.html

астраханская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

инфекция, роспотребнадзор, астраханская область