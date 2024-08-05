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В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила - 05.08.2024, ПРАЙМ
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В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила
В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила - 05.08.2024, ПРАЙМ
В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила
В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:24+0300
2024-08-05T14:24+0300
инфекция
роспотребнадзор
астраханская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - ПРАЙМ. В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора по области агентству РИА Новости."На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - рассказал источник. Подчеркивается, что заразившиеся являются жителями Астрахани, а также Приволжского и Икрянинского районов. "Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - сообщили в управлении. В прошлом году в области было зафиксировано семь случаев заражения вирусом. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь. Ее природные очаги были отмечены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Преимущественно заболевание передается через укусы комаров. Инкубационный период составляет в среднем 3-6 дней.
https://1prime.ru/20240803/otravlenie-850648016.html
астраханская область
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инфекция, роспотребнадзор, астраханская область
инфекция, Роспотребнадзор, Астраханская область
14:24 05.08.2024
 
В Россию официально пришла лихорадка Западного Нила

Роспотребнадзор: первые 4 случая лихорадки Западного Нила выявлены в Астраханской области

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк" Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры
 Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - ПРАЙМ. В Астраханской области зафиксировали первые за 2024 год четыре случая заражения лихорадкой Западного Нила, рассказал представитель управления Роспотребнадзора по области агентству РИА Новости.
"На сегодняшний день у нас на территории Астраханской области в эпидсезоне 2024 года четыре подтвержденных случая заболевания лихорадкой Западного Нила", - рассказал источник.
Подчеркивается, что заразившиеся являются жителями Астрахани, а также Приволжского и Икрянинского районов. "Двое из четырех уже выписаны, еще двое продолжают лечение", - сообщили в управлении.
В прошлом году в области было зафиксировано семь случаев заражения вирусом. Лихорадка Западного Нила - инфекционная болезнь. Ее природные очаги были отмечены в более чем 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии. Симптомы включают высокую температуру, головную боль, мышечные боли и сыпь. Преимущественно заболевание передается через укусы комаров. Инкубационный период составляет в среднем 3-6 дней.
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