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Мозговой имплант Neuralink успешно вживлен второму человеку, сообщил Маск - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Мозговой имплант Neuralink успешно вживлен второму человеку, сообщил Маск
Мозговой имплант Neuralink успешно вживлен второму человеку, сообщил Маск - 05.08.2024, ПРАЙМ
Мозговой имплант Neuralink успешно вживлен второму человеку, сообщил Маск
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уже второй п счету человек получил мозговой имплант от компании Neuralink, процедура вживления прошла успешно. | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T07:03+0300
2024-08-05T07:03+0300
илон маск
neuralink
медицина
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уже второй п счету человек получил мозговой имплант от компании Neuralink, процедура вживления прошла успешно. "Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", - сказал предприниматель в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана. Маск уточнил, что в мозгу пациента, которому вживили систему, сейчас работают 400 электродов. Ранее первый человек с имплантом от Neuralink Нолан Арбо сообщил РИА Новости, что несмотря на то, что до этого часть электродов от мозга отошла (сейчас "действуют плюс-минус 15%"), эффективность функционирования устройства в мозгу только увеличивается. По словам Арбо, если со следующим добровольцем получится достичь работы всех 100% или 90% нитей электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно мне сейчас, и это дает большую надежду на будущее". По словам Маска, компания рассчитывает, что количество пациентов с вживленными имплантами Neuralink достигнет к концу года десяти. В январе 2024 года Маск заявил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Арбо, который был полностью парализован из-за несчастного случая, в котором получил повреждение его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, которая отвечает за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку. От этого прибора отходят микропровода с электродами, которые получают сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга далее передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, которые потеряли возможность использовать свои конечности. В начале июля Маск заявлял, что в ближайшее время имплант вживят еще одному участнику эксперимента.
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илон маск, neuralink, медицина
Илон Маск, Neuralink, медицина
07:03 05.08.2024
 
Мозговой имплант Neuralink успешно вживлен второму человеку, сообщил Маск

Маск: второй человек успешно прошел процедуру вживления мозгового импланта от Neuralink

© CC BY 2.0 / Daniel OberhausВладелец SpaceX и Tesla Элон Маск
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© CC BY 2.0 / Daniel Oberhaus
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что уже второй п счету человек получил мозговой имплант от компании Neuralink, процедура вживления прошла успешно.
"Не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантатом все прошло очень хорошо. Там много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо", - сказал предприниматель в ходе подкаста YouTube-блогера Лекса Фридмана.
Маск уточнил, что в мозгу пациента, которому вживили систему, сейчас работают 400 электродов.
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Ранее первый человек с имплантом от Neuralink Нолан Арбо сообщил РИА Новости, что несмотря на то, что до этого часть электродов от мозга отошла (сейчас "действуют плюс-минус 15%"), эффективность функционирования устройства в мозгу только увеличивается. По словам Арбо, если со следующим добровольцем получится достичь работы всех 100% или 90% нитей электродов, то "он сможет сделать то, что недоступно мне сейчас, и это дает большую надежду на будущее".
По словам Маска, компания рассчитывает, что количество пациентов с вживленными имплантами Neuralink достигнет к концу года десяти.
В январе 2024 года Маск заявил, что первый в мире человек получил мозговой имплант. Им стал 29-летний Арбо, который был полностью парализован из-за несчастного случая, в котором получил повреждение его спинной мозг. По технологии Neuralink в область мозга Арбо, которая отвечает за обработку команд двигательному аппарату, было имплантировано небольшое устройство, похожее на батарейку-таблетку. От этого прибора отходят микропровода с электродами, которые получают сигналы мозга пациента. По беспроводной сети команды мозга далее передаются в приложение на компьютере и таким образом владелец импланта получает возможность управлять им при помощи "силы мысли". Согласно заявлению компании, технология призвана помочь людям, которые потеряли возможность использовать свои конечности.
В начале июля Маск заявлял, что в ближайшее время имплант вживят еще одному участнику эксперимента.
 
Илон МаскNeuralinkмедицина
 
 
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