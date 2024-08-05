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Названы лидеры падения среди металлов на мировых биржах

Названы лидеры падения среди металлов на мировых биржах - 05.08.2024, ПРАЙМ

Названы лидеры падения среди металлов на мировых биржах

Стоимость металлов на мировых биржах в понедельник снижается вслед за фондовым рынком, сильнее всего падают цены на платину и палладий, следует из данных... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T14:06+0300

2024-08-05T14:06+0300

2024-08-05T14:06+0300

мир

металл

биржевые торги

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МОСКВА, 5 авг – ПРАЙМ. Стоимость металлов на мировых биржах в понедельник снижается вслед за фондовым рынком, сильнее всего падают цены на платину и палладий, следует из данных торгов. Понедельник для инвесторов начался с падения почти всех азиатских фондовых рынков: крупнейший обвал был зафиксирован в Японии, где индекс Nikkei 225 рухнул на 13,47%. Индекс Шанхайской биржи сократился на 1,54%, южнокорейской – на 8,77%, стамбульской – на 6,7%. На 2,9% уменьшился индекс MSCI Singapore, на 1,6% - гонконгский Hang Seng. Затем обвал перекинулся и на Европу, где общеевропейский индекс STOXX 600 снижается на 2,3%, а лондонский FTSE 100 – на 2,4%. Среди металлов, по данным биржи Comex, сильнее всего в понедельник снижаются цены на октябрьский фьючерс на платину – на 13.12 мск на 3,8%, до 930,8 доллара за тройскую унцию, а также на палладий – на 3,6%, до 850,5 доллара за унцию. Стоимость серебра падает на 2,7%, до 27,6 доллара за тройскую унцию. Цена на медь на американской бирже снижается на 2,3%, до 4 долларов за фунт (около 0,45 килограмма), а на Лондонской металлической бирже - на 1,77%, до 8895 долларов за тонну. Одновременно стоимость цинка уменьшилась на 1,1%, до 2625 доллара за тонну, алюминия – на 0,97%, до 2241,5 доллара за тонну. Кроме того, снижаются цены на свинец (на 0,64%), никель (0,35%) и золото (0,28%). При этом стоимость фьючерса на сталь в Китае выросла на 1,16% - до 3040 юаня (426 долларов) за тонну.

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мир, металл, биржевые торги