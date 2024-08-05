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Минфин до 5 октября направит 24,65 миллиарда рублей на покупку валюты

Минфин до 5 октября направит 24,65 миллиарда рублей на покупку валюты - 05.08.2024, ПРАЙМ

Минфин до 5 октября направит 24,65 миллиарда рублей на покупку валюты

Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 августа по 5 сентября направит на эти цели 24,65 миллиарда рублей, по 1,12 миллиарда | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T12:07+0300

2024-08-05T12:07+0300

2024-08-05T12:07+0300

россия

минфин

иностранная валюта

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 августа по 5 сентября направит на эти цели 24,65 миллиарда рублей, по 1,12 миллиарда рублей в день, сообщается в материалах на сайте министерства. "Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в августе 2024 года в размере 166,72 миллиарда рублей Суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам июля 2024 года составило минус 142,07 миллиарда рублей, что преимущественно обусловлено возвратами платежей за предшествующие месяцы по вывозной таможенной пошлине на газ", - говорится в сообщении. "Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 24,65 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 августа 2024 года по 5 сентября 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 1,12 миллиарда рублей", - отметили в Минфине. В период с 5 июля по 6 августа Минфин также осуществляет покупку валюты, направляя на это по 5,4 миллиарда в день (всего 123,8 миллиарда рублей). По действующему бюджетному правилу Минфин направляет в Фонд национального благосостояния (ФНБ) дополнительные доходы бюджета от экспорта нефти и газа. При этом российские власти отказались от валют недружественных стран в структуре фонда, и для его пополнения Минфин может покупать только юани и золото. Операции на рынке в интересах Минфина совершает Центробанк.

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россия, минфин, иностранная валюта