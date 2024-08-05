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Комитет Рады одобрил запрет на мобилизацию мужчин младше 25 лет - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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Комитет Рады одобрил запрет на мобилизацию мужчин младше 25 лет
Комитет Рады одобрил запрет на мобилизацию мужчин младше 25 лет - 05.08.2024, ПРАЙМ
Комитет Рады одобрил запрет на мобилизацию мужчин младше 25 лет
Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет, сообщил в... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T18:54+0300
2024-08-05T18:54+0300
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украина
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет, сообщил в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко*. Гончаренко* в своем Telegram-канале сообщил, что законопроекта 11379-д о запрещении мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет рассмотрел профильный комитет Рады, а далее он будет вынесен на рассмотрение Верховной Радой.Депутат подчеркнул, что в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех мужчин в возрасте до 25 лет, кого уже успели мобилизовать. Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщал в апреле, что военно-врачебные комиссии (ВВК) в мае начнут вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. Это необходимо сделать до 4 февраля 2025 года.В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчинам, получившим после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, необходимо пройти медкомиссию для подтверждения диагноза. На медосмотр отведено девять месяцев со дня вступления закона в силу.На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, и Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Уехать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения нельзя. В октябре журнал Time сообщил, что ряды украинских войск стали настолько редкими, что военкоматы призывают людей, чей средний возраст составляет 43 года.
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украина, мобилизация, мобилизация на украине
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, мобилизация, мобилизация на Украине
18:54 05.08.2024
 
Комитет Рады одобрил запрет на мобилизацию мужчин младше 25 лет

Комитет Верховной Рады одобрил запрет на мобилизацию мужчин младше 25 лет

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Комитет Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки поддержал законопроект о запрете мобилизации мужчин до 25 лет, сообщил в понедельник украинский парламентарий Алексей Гончаренко*.
Гончаренко* в своем Telegram-канале сообщил, что законопроекта 11379-д о запрещении мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет рассмотрел профильный комитет Рады, а далее он будет вынесен на рассмотрение Верховной Радой.
Депутат подчеркнул, что в законопроекте предусмотрено право на увольнение для тех мужчин в возрасте до 25 лет, кого уже успели мобилизовать.
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Вчера, 13:26
Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщал в апреле, что военно-врачебные комиссии (ВВК) в мае начнут вызывать на переосвидетельствование тех, кто был ранее признан ограничено годным, для подтверждения диагноза и определения годности к военной службе. Это необходимо сделать до 4 февраля 2025 года.
В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон об отмене статуса "ограниченно годный". Согласно новому закону, мужчинам, получившим после 24 февраля 2022 года вторую или третью группу инвалидности, необходимо пройти медкомиссию для подтверждения диагноза. На медосмотр отведено девять месяцев со дня вступления закона в силу.
На Украине с 24 февраля 2022 года было введено военное положение, и Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Уехать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет на время действия военного положения нельзя. В октябре журнал Time сообщил, что ряды украинских войск стали настолько редкими, что военкоматы призывают людей, чей средний возраст составляет 43 года.
 
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