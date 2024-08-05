https://1prime.ru/20240805/mosbirzha-850678917.html

Сумма вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в июле стала рекордной

Сумма вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в июле стала рекордной - 05.08.2024, ПРАЙМ

Сумма вложений физлиц в фондовый рынок Мосбиржи в июле стала рекордной

Частные инвесторы в июле вложили рекордные в этом году 132,7 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Мосбирже, число физлиц, имеющих брокерские счета... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T17:14+0300

2024-08-05T17:14+0300

2024-08-05T17:15+0300

мосбиржа

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экономика

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Частные инвесторы в июле вложили рекордные в этом году 132,7 миллиарда рублей в инструменты фондового рынка на Мосбирже, число физлиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, в июле выросло на 396 тысяч человек, до 32,8 миллиона, говорится в сообщении биржи. "Суммарный объем вложений частных инвесторов на фондовом рынке Московской биржи в июле стал максимальным в 2024 году и составил 132,7 миллиарда рублей. Объем инвестиций в акции составил 16,3 миллиарда рублей, облигации - 63,7 миллиарда рублей, биржевые фонды - 52,6 миллиарда рублей", - указывает биржа. "Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июля 2024 года составило 32,8 миллиона (+396 тысяч человек за июль), ими открыто 58,7 миллиона счетов (+1 миллион счетов за июль). Сделки на Московской бирже в июле заключили более 4 миллионов частных инвесторов. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 67%, в объеме торгов облигациями - 34%, на спот-рынке валюты - 9%, на срочном рынке - 67%", - говорится в сообщении. Самыми популярными в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (34% и 8% соответственно), акции "Лукойла" (15%), "Газпрома" (13%), "Роснефти" (6%), "Яндекса" (6%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5%), акции "Норникеля" (5%), депозитарные расписки Ozon (4%) и акции Т-Банка (4%). Кроме того, количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составило 5,8 миллиона. Торговый оборот на счетах ИИС в июле 2024 года составил 242,2 миллиарда рублей. В структуре оборота 74% - сделки с акциями, 8% - с облигациями и 18% - с паями фондов. Лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (582,6 тысячи счетов), Московская область (345,7 тысячи) и Санкт-Петербург (281,8 тысячи). За ними следуют Свердловская область (193,9 тысячи счетов), Краснодарский край (188,6 тысячи), Республика Башкортостан (181,7 тысячи), Республика Татарстан (161,8 тысячи), Ростовская область (152,1 тысячи), Челябинская область (144,1 тысячи) и Самарская область (134,3 тысячи).

https://1prime.ru/20240805/neft-850677288.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мосбиржа, вложения, частный инвестор, брокеры