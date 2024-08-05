https://1prime.ru/20240805/moshenniki-850675692.html

Юрист научил, как не попасться на мошенников с картами фитнес-центров

Юрист научил, как не попасться на мошенников с картами фитнес-центров - 05.08.2024, ПРАЙМ

Юрист научил, как не попасться на мошенников с картами фитнес-центров

Участились случаи мошенничества, связанные с предложениями клубных карт фитнес-центров, сообщил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T15:17+0300

2024-08-05T15:17+0300

2024-08-05T15:17+0300

фитнес

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Участились случаи мошенничества, связанные с предложениями клубных карт фитнес-центров, сообщил управляющий партнер компании "Русяев и партнеры" юрист Илья Русяев.Он подчеркнул, что мошенники в попытке получить персональные данные потенциального клиента, а также информацию о его банковских реквизитах представляются в телефонном звонке сотрудниками спортивных клубов. При этом они чаще всего используют названия реальных клубов, чтобы вызвать доверие. Когда человек отвечает мошеннику заинтересованностью, он предлагает не медлить с оформлением клубной карты и приобрести ее сразу. К тому же некоторые могут завлечь потенциального клиента в ловушку информацией об акциях и розыгрыше призов.Злоумышленники также могут направить ссылку для якобы оплаты абонемента, где надо будет ввести данные банковской карты. После поступления перевода мошенники перестанут отвечать на звонки. Эксперт предупреждает, что даже в случае, когда сайт, который запрашивает данные, очень похож на настоящий, стоит убедиться в его подлинности и самостоятельно найти в интернете представителей и все необходимые ресурсы."Главная опасность таких звонков заключается в том, что мошенники стремятся получить ваши персональные данные и, что еще хуже, данные банковской карты. Они могут попросить вас назвать номер карты, срок ее действия и CVV-код для "оформления предзаказа" или "бронирования клубной карты", - рассказал Русяев. Специалист также отметил, что мошенников выдает стремление как можно быстрее совершить операцию. Если представитель компании давит и торопит с принятием решения и оплатой, стоит задуматься о его намерениях.

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фитнес