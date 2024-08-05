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Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% доходов бюджета

Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% доходов бюджета - 05.08.2024, ПРАЙМ

Малый и средний бизнес Москвы обеспечил почти 30% доходов бюджета

За первое полугодие 2024 года малый и средний бизнес Москвы внесли значительный вклад в городской бюджет, обеспечив почти 30% его доходов, сообщили РИА Новости... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T09:23+0300

2024-08-05T09:23+0300

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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. За первое полугодие 2024 года малый и средний бизнес Москвы внесли значительный вклад в городской бюджет, обеспечив почти 30% его доходов, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента финансов. В пресс-службе отметили, что платежи от субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей, составили 661,6 миллиарда рублей за I полугодие текущего года.Министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова рассказала, что в последние годы в экономике Москвы наблюдается значительный рост роли малого и среднего бизнеса. Это подтверждается увеличением доли субъектов МСП в налоговых и неналоговых доходах города. По итогам первого полугодия 2024 года эта доля превысила 28%. Малый и средний бизнес, который применяет общую систему налогообложения, обеспечил более четверти всех поступлений по налогу на доходы физических лиц и около пятой части поступлений по налогу на прибыль организаций за первое полугодие 2024 года. А предприниматели и самозанятые граждане, которые используют специальные налоговые режимы, внесли в бюджет города 167 миллиардов рублей. В департаменте сообщили, что в конце первого полугодия 2024 года в Москве было зарегистрировано около 835 тысяч организаций, относящихся к малому и среднему бизнесу. Это на 4,1% больше, чем годом ранее. Также было отмечено, что среднесписочная численность работников в этом секторе увеличилась на 4,7% и составила 2 миллиона 750,5 тысячи человек.Наибольшую экономическую активность субъекты МСП проявляют в торговле, строительстве и услугах. "Одни из самых высоких темпов роста налоговых и неналоговых платежей по итогам I полугодия 2024 года сложились в отраслях креативной экономики. Поступления от предприятий МСП, занятых в архитектурном и инженерно-техническом проектировании, увеличились в 1,9 раза, в сфере отдыха и развлечений, а также культуры – в 1,7 раза, рекламной деятельности – в 1,6 раза", — добавили в пресс-службе.

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