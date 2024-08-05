https://1prime.ru/20240805/nato-850667095.html
Не хватит ни людей, ни оружия: в НАТО предсказали итоги войны с Россией
Не хватит ни людей, ни оружия: в НАТО предсказали итоги войны с Россией - 05.08.2024, ПРАЙМ
Не хватит ни людей, ни оружия: в НАТО предсказали итоги войны с Россией
В Минобороны Великобритании осознали серьезные проблемы из-за недофинансирования армии. Среди европейских участников НАТО у Лондона самый раздутый военный... | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T11:00+0300
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. В Минобороны Великобритании осознали серьезные проблемы из-за недофинансирования армии. Среди европейских участников НАТО у Лондона самый раздутый военный бюджет. Но они неспособны победить в крупном конфликте, и это признали сами военные, пишет автор РИА Новости. В 2024-м Лондон потратил на оборону 2,3 процента ВВП, около 52 миллиардов фунтов стерлингов. Политики и военные с гордостью отмечали, что страна "инвестирует миллиарды" в модернизацию армии. Но все оказалось значительно хуже. В частности, только в сухопутных войсках критическая нехватка людей. Их численность минимальна с 18 века. Схожие проблемы испытывает даже американская армия, пишет автор РИА Новости. Комитет по вооруженным силам в Сенате получил отчет, в котором прямо утверждается, что США не способны победить в крупном конфликте. Производственных мощностей не хватит для обеспечения оборудованием и боеприпасами даже в мирное время, не говоря уже о конфликте между великими державами, отмечается в документе.
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нато, великобритания, сша, сво
НАТО, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, СВО
Не хватит ни людей, ни оружия: в НАТО предсказали итоги войны с Россией
РИА Новости: страны НАТО признали, что не смогут победить в конфликте с Россией
МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ.
В Минобороны Великобритании осознали серьезные проблемы из-за недофинансирования армии. Среди европейских участников НАТО у Лондона самый раздутый военный бюджет. Но они неспособны победить в крупном конфликте, и это признали сами военные, пишет автор РИА Новости
.
В 2024-м Лондон потратил на оборону 2,3 процента ВВП, около 52 миллиардов фунтов стерлингов. Политики и военные с гордостью отмечали, что страна "инвестирует миллиарды" в модернизацию армии. Но все оказалось значительно хуже. В частности, только в сухопутных войсках критическая нехватка людей. Их численность минимальна с 18 века.
Схожие проблемы испытывает даже американская армия, пишет автор РИА Новости. Комитет по вооруженным силам в Сенате получил отчет, в котором прямо утверждается, что США не способны победить в крупном конфликте. Производственных мощностей не хватит для обеспечения оборудованием и боеприпасами даже в мирное время, не говоря уже о конфликте между великими державами, отмечается в документе.
Опять за старое. НАТО разработает новую стратегию, чтобы "измотать Россию"