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Французский генерал объяснил, почему невозможно "сдержать Путина" - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Французский генерал объяснил, почему невозможно "сдержать Путина"
Французский генерал объяснил, почему невозможно "сдержать Путина" - 05.08.2024, ПРАЙМ
Французский генерал объяснил, почему невозможно "сдержать Путина"
НАТО сталкивается с трудностями в повышении мобильности войск из-за административных проблем и нехватки инфраструктуры, в связи с чем нужно повысить мобильность | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T12:57+0300
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. НАТО сталкивается с трудностями в повышении мобильности войск из-за административных проблем и нехватки инфраструктуры, в связи с чем нужно повысить мобильность войск в Европе, но сделать это будет непросто, заявил американскому изданию Politico французский генерал Бертран Тужуз."Чрезвычайно важно вернуть идею мобильности войск в сознание европейцев, и для этого нам нужно практиковаться", — сказал он.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОтмечается, что переброска войск сейчас осложнена административными процедурами, нехваткой инфраструктуры и транспортных средств. Так, Франция испытала трудности при переброске войск в Румынию после начала российской военной операции на Украине.Генерал Тужуз считает, что железнодорожный транспорт является наиболее практичным для перевозки танков, и к этому виду транспорта нужен бесплатный доступ. Кроме того, по его словам, Франции нужно улучшить свою транспортную инфраструктуру.Отставной американский генерал Бен Ходжес указывает на необходимость повышения мобильности войск после присоединения Крыма Россией в 2014 году. С тех пор, по его словам, "наметились улучшения, однако в основном они выражаются в признании наличия проблемы".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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нато, франция, россия
НАТО, ФРАНЦИЯ, РОССИЯ
12:57 05.08.2024 (обновлено: 13:04 05.08.2024)
 
Французский генерал объяснил, почему невозможно "сдержать Путина"

Генерал Тужуз: улучшить военную мобильность НАТО в Европе будет очень сложно

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. НАТО сталкивается с трудностями в повышении мобильности войск из-за административных проблем и нехватки инфраструктуры, в связи с чем нужно повысить мобильность войск в Европе, но сделать это будет непросто, заявил американскому изданию Politico французский генерал Бертран Тужуз.
"Чрезвычайно важно вернуть идею мобильности войск в сознание европейцев, и для этого нам нужно практиковаться", — сказал он.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Отмечается, что переброска войск сейчас осложнена административными процедурами, нехваткой инфраструктуры и транспортных средств. Так, Франция испытала трудности при переброске войск в Румынию после начала российской военной операции на Украине.
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11:00
Генерал Тужуз считает, что железнодорожный транспорт является наиболее практичным для перевозки танков, и к этому виду транспорта нужен бесплатный доступ. Кроме того, по его словам, Франции нужно улучшить свою транспортную инфраструктуру.
Отставной американский генерал Бен Ходжес указывает на необходимость повышения мобильности войск после присоединения Крыма Россией в 2014 году. С тех пор, по его словам, "наметились улучшения, однако в основном они выражаются в признании наличия проблемы".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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