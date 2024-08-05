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В России предложили увеличить НДФЛ для некоторых мигрантов до 30 процентов

В России предложили увеличить НДФЛ для некоторых мигрантов до 30 процентов - 05.08.2024, ПРАЙМ

В России предложили увеличить НДФЛ для некоторых мигрантов до 30 процентов

Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить... | 05.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-05T08:31+0300

2024-08-05T08:31+0300

2024-08-05T08:32+0300

россия

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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направляет на официальный отзыв в правительство законопроект, которым предлагается увеличить НДФЛ для иностранных граждан, которые работают в России по найму на основании патента, до 30%, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЛДПР, соответствующий законопроект перед внесением в Госдуму 5 августа будет направлен на заключение правительства. "В соответствии с пунктом 3 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) для всех доходов, получаемых физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, предусмотрена налоговая ставка в размере 30%. Вместе с тем доходы иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента… не подпадают под требование данной нормы… Законопроектом предлагается на данные доходы распространить общее правило применения налоговой ставки в размере 30%", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В документе отмечается, что практическая реализация положений законопроекта обеспечит дополнительные поступления от налога на доходы физических лиц в бюджет государства. Сейчас ставка НДФЛ для таких физлиц устанавливается в соответствии с прогрессивной шкалой налогообложения. "В последние годы всё больше иностранцев стремятся попасть в Россию на заработки. Почти две трети мигрантов сегодня работают в найме по патенту, а все заработанные деньги они отправляют своим семьям за рубеж. Доходы иностранных специалистов должны работать на бюджет России. Наше предложение — поднять для таких работников НДФЛ до 30%", - пояснил РИА Новости Слуцкий. Он отметил, что это позволит пополнить бюджет дополнительными доходами, которые пойдут на развитие городов, сёл, в том числе и на реализацию мер по поддержке семей с детьми и другие социально значимые направления. "Деньги должны оставаться в стране и работать на благо её граждан. Также бы предложил ограничить часть направлений для работы по патентам. Нашей стране нужны рабочие места для своих граждан, а не только приезжих. Вопрос проработаем отдельно", – подчеркнул лидер ЛДПР.

https://1prime.ru/20240730/ndfl-850546194.html

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россия, ндфл, мигранты