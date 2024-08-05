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Ozon во II квартале нарастил оборот на 70 процентов - 05.08.2024, ПРАЙМ
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Ozon во II квартале нарастил оборот на 70 процентов
Ozon во II квартале нарастил оборот на 70 процентов - 05.08.2024, ПРАЙМ
Ozon во II квартале нарастил оборот на 70 процентов
Маркетплейс Ozon по итогам второго квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - | 05.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-05T14:37+0300
2024-08-05T14:37+0300
россия
ozon
wildberries
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon по итогам второго квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 633,163 миллиарда рублей, сообщает компания. "Оборот e-commerce сегмента (GMV), включая услуги, вырос на 70% год к году и превысил 633 миллиарда рублей, несмотря на высокую базу 2 квартала 2023 года (118% роста). Быстрый рост GMV обеспечили результаты предпринимателей – во 2 квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании – на 77%", - говорится в отчете. При этом доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 86,1%, а число активных продавцов также увеличилось и превысило 550 тысяч предпринимателей, более 80% которых живут в регионах России.В то же время отмечается, что чистый убыток Ozon во втором квартале 2024 года составил 27,971 миллиарда рублей против убытка в 13,087 миллиарда рублей в аналогичном периоде годом ранее, скорректированная EBITDA отрицательная и составила 658 миллионов рублей.Также в компании рассказали, что Ozon сохраняет прогноз на 2024 год по росту оборота в районе 70% и ожидает положительную скорректированную EBITDA по итогам года. Во втором квартале, как сообщила компания, скорректированная EBITDA отрицательная и составила 658 миллионов рублей.
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россия, ozon, wildberries
РОССИЯ, OZON, Wildberries
14:37 05.08.2024
 
Ozon во II квартале нарастил оборот на 70 процентов

Оборот маркетплейса Ozon во II квартале вырос на 70%, до 633,2 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкOzon
Ozon - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 авг - ПРАЙМ. Маркетплейс Ozon по итогам второго квартала 2024 года увеличил оборот от продаж товаров и услуг (GMV) на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 633,163 миллиарда рублей, сообщает компания.
"Оборот e-commerce сегмента (GMV), включая услуги, вырос на 70% год к году и превысил 633 миллиарда рублей, несмотря на высокую базу 2 квартала 2023 года (118% роста). Быстрый рост GMV обеспечили результаты предпринимателей – во 2 квартале 2024 года их оборот на Ozon вырос быстрее, чем у компании – на 77%", - говорится в отчете.
При этом доля GMV продавцов в обороте маркетплейса достигла 86,1%, а число активных продавцов также увеличилось и превысило 550 тысяч предпринимателей, более 80% которых живут в регионах России.
В то же время отмечается, что чистый убыток Ozon во втором квартале 2024 года составил 27,971 миллиарда рублей против убытка в 13,087 миллиарда рублей в аналогичном периоде годом ранее, скорректированная EBITDA отрицательная и составила 658 миллионов рублей.
Также в компании рассказали, что Ozon сохраняет прогноз на 2024 год по росту оборота в районе 70% и ожидает положительную скорректированную EBITDA по итогам года. Во втором квартале, как сообщила компания, скорректированная EBITDA отрицательная и составила 658 миллионов рублей.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 05.08.2024
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